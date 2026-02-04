Fechas confirmadas: cuándo comienzan las clases en cada provincia

Estarán garantizados un piso de 190 días de clases en las escuelas de todo el país.
Con el inicio del segundo mes del año y ya empieza la cuenta regresiva para el regreso a las escuelas en todo el país. Aunque todavía muchos están disfrutando las vacaciones, ya están confirmadas las fechas del inicio escolar establecido por el Gobierno Nacional.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó el Calendario Escolar Situado (CES) que determina el período de clases en concordancia con lo establecido en el marco del Consejo Federal de Educación. Lo realizó en su última sesión del año, por unanimidad del Cuerpo Colegiado y a través de la resolución 1980/25.
Es así que en febrero comienza el ciclo lectivo 2026 en buena parte del país. Estarán garantizados un piso de 190 días de clases.
El cronograma del inicio de clases, provincia por provincia
El Gobierno Nacional ya confirmó todas las fechas del inicio del ciclo lectivo en todo el país, pero también estableció cuándo iniciará los períodos de vacaciones:
- Buenos Aires: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 20 al 31 de julio. Finaliza: 22 de diciembre.
-
Ciudad de Buenos Aires (CABA): Inicial y Primario el 25 de febrero; Secundario el 2 de marzo. Vacaciones: 20 al 31 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Catamarca: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Chaco: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 20 al 31 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Chubut: Inicia el 23 de febrero. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Córdoba: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 6 al 17 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Corrientes: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
-
Entre Ríos: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Formosa: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Jujuy: Inicia el 23 de febrero. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
La Pampa: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
La Rioja: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Mendoza: Inicia el 25 de febrero. Vacaciones: 6 al 17 de julio. Finaliza: 22 de diciembre.
Misiones: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 22 de diciembre.
Neuquén: Inicia el 25 de febrero. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Río Negro: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
-
Salta: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
San Juan: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 6 al 17 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
San Luis: Inicia el 23 de febrero. Vacaciones: 6 al 17 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Santa Cruz: Inicia el 25 de febrero. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Santa Fe: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 6 al 17 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Santiago del Estero: Inicia el 18 de febrero. Vacaciones: 20 al 31 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
-
Tierra del Fuego: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Tucumán: Inicia el 2 de marzo. Vacaciones: 13 al 24 de julio. Finaliza: 18 de diciembre.
Te puede interesar...
Leé más
UOCRA confirmó que cobran con el nuevo aumento salarial: ¿cuánto es el sueldo en febrero 2026?
Escándalo en el Garrahan: el Gobierno echó a 10 empleados gremialistas que tomaron las oficinas
Ayuda Escolar 2026: Anses lo definió y este es el importe para los titulares de la AUH
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario