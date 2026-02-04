País La Mañana clases Fechas confirmadas: cuándo comienzan las clases en cada provincia

Estarán garantizados un piso de 190 días de clases en las escuelas de todo el país.







El Gobierno Nacional ya confirmó todas las fechas del inicio del ciclo lectivo en todo el país.

Con el inicio del segundo mes del año y ya empieza la cuenta regresiva para el regreso a las escuelas en todo el país. Aunque todavía muchos están disfrutando las vacaciones, ya están confirmadas las fechas del inicio escolar establecido por el Gobierno Nacional.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó el Calendario Escolar Situado (CES) que determina el período de clases en concordancia con lo establecido en el marco del Consejo Federal de Educación. Lo realizó en su última sesión del año, por unanimidad del Cuerpo Colegiado y a través de la resolución 1980/25.

Es así que en febrero comienza el ciclo lectivo 2026 en buena parte del país. Estarán garantizados un piso de 190 días de clases.