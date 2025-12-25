Flybondi les canceló su vuelo y tuvieron que pasar Navidad lejos de su familia: "Te dejan tirado"

Una familia de San Juan quedó varada en Buenos Aires tras la cancelación de un vuelo de Flybondi en vísperas de Navidad. El enojo y angustia que atravesaron.

Lo que debía ser un viaje de tan sólo un par de horas, terminó convirtiéndose en una odisea para una familia que quedó varada en Buenos Aires a causa de la cancelación de un vuelo de la empresa Flybondi .

Una familia oriunda de San Juan había llevado a su hija de 8 años a un show infantil en la capital del país, pero la experiencia se transformó en un gran trastorno cuando se enteraron que debían pasar Nochebuena y parte de la Navidad sin regresar a su provinci a. Cuando se disponían a tomar un Uber hacia el aeropuerto, recibieron un mensaje que informaba la cancelación del vuelo.

El abuelo de la menor, expuso ante medios locales que cuando la familia llega a Aeroparque para recibir mayor precisión respecto al vuelo, recibieron respuestas confusas y un trato que calificó como "indignante". " Les dijeron que el vuelo se pasaba para el 25 pero sin horario y que después les iban a avisar", contó Oscar Agüero, padre de la mamá de la menor de edad.

En diálogo con Telesol Diario, Oscar reveló que la aerolínea ofreció en primera instancia una compensación económica irrisoria debido a la cancelación. "Les ofrecieron 14 mil pesos para un hotel, eso es un maltrato", expresó con enojo. "Mi yerno no podía creer lo que estaba viviendo y mi hija me decía 'papá es mucho manoseo'", sumó describiendo así la situación de tensión y desconcierto que vivieron sus familiares en Aeroparque.

Esta cancelación no es casual, ya que días atrás se denunció que Flybondi había cancelado alrededor de 70 vuelos en apenas tres días, afectando así a más de 10.000 pasajeros. La estrategia consistió en presentar cancelaciones diarias sobre una grilla de diciembre que ya había sido cargada en el sistema aerocomercial, en lugar de suspender vuelos a último momento.

Las cancelaciones alcanzaron rutas clave y de alta demanda. El miércoles 17 se suspendieron vuelos como el FO 5242/43 entre Ezeiza/Aeroparque y Bariloche, el FO 5152/53 a Corrientes, el FO 5952/53 a Florianópolis, servicios a Posadas, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Córdoba, entre otros.

Por último, el viernes 19, la lista incluyó nuevamente Salta, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Neuquén, Corrientes, Jujuy, Río de Janeiro y Puerto Madryn.

"Te dejan tirado justo en Navidad"

Respecto al caso de los sanjuaninos, el abuelo de la menor de edad reveló que la situación comenzó a destrabarse cuando la prensa se hizo presente en el aeropuerto, lo que significó que finalmente puedan acceder a alojamiento, comida y un nuevo vuelo para la madrugada siguiente.

De igual manera, la familia Agüero tuvo que pasar Navidad en Buenos Aires, algo que lamentaron ya que tuvieron que quedarse en un hotel de la capital porteña. Respecto a un reclamo legal, dijeron que "no hay defensa del consumidor, que no se puede hacer nada y que te tenés que someter a lo que diga Flybondi".

"Venden más pasajes de los que pueden cumplir y después te dejan tirado justo en Navidad", denunció el abuelo de la menor, que fue el encargado de dar a conocer este lamentable episodio.

"Porque sea más barato no significa que te tengan que manosear si dan un servicio que lo den como corresponde", afirmó. Y concluyó: "Esto no lo merecemos ni los sanjuaninos ni los argentinos y menos una nena que solo quería ir a un espectáculo".