Gran conmoción en La Plata: amenazó e intentó matar a cuchillazos a un pastor

El violento episodio ocurrió en el sur de la ciudad de La Plata. Testigos alertaron sobre una violenta pelea entre dos hombres en el interior del predio del templo.

Un violento ataque tuvo lugar en el predio de un templo evangélico en la ciudad de La Plata . En las últimas horas, se conoció que un hombre fue detenido luego de amenazar de muerte y atacar con un cuchillo a un pastor .

La situación fue alertada por vecinos del barrio de Villa Elvira que alertaron a la Policía sobre una violenta pelea entre dos hombres. El hombre fue reducido por la Policía y detenido, luego de amenazar y atacar al pastor .

Según informó el medio El Día, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Octava tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado con una cuchilla dentro del templo , ubicado en 7 entre 82 y 83, con aparentes intenciones de agredir al referente religioso.

Cuál es el estado de salud del pastor tras el violento ataque

Al llegar al lugar, el agresor portaba un cuchillo tipo carnicero, con el que habría intentado agredir al pastor. En tanto la víctima, de 52 años, sufrió una herida leve en el hombro, sin riesgo de vida.

De acuerdo con su testimonio, el atacante era una persona conocida en el lugar y lo agredió sin mediar provocación, por lo que tuvo que defenderse para evitar que el ataque continuara.

La causa fue caratulada como "lesiones" y quedó a cargo de la UFI Nº 7 de La Plata, que dispuso en primera instancia la realización de una evaluación psiquiátrica al aprehendido antes de resolver su situación procesal. El arma blanca utilizada en el ataque fue incautada.

El ataque reciente a un pastor en Córdoba

Un antecedente similar se registró tiempo atrás en la provincia de Córdoba, donde una pareja de pastores evangélicos fue atacada con un cuchillo por un cuidador de una iglesia. En ese entonces, el agresor apuñaló en el cuello a un hombre y también lesionó a su esposa, antes de huir del lugar.

"Yo necesitaba enchufar una amoladora y cuando yo entré, me abrazó y me clavó el cuchillo. No me dejó ni hablar. 'Acá termina tu vida', me dijo", contó Adolfo, el pastor agredido en diálogo con El Doce TV.

"Él daba la vuelta para seguir atacándome. Lavó el cuchillo tranquilo y se fue. Como un verdadero sicario", agregó el pastor.

En tanto, su esposa Teófila agregó: "Después vino contra mí, me apuñaló, pegué el grito y pedí auxilio. Salí corriendo a pedir ayuda. Él ha cometido un crimen, tiene que estar preso".

Eel atacante es una persona en situación de calle que fue acogida por la pareja de religiosos. "Le prestamos la parte de atrás para que esté unos días para que se recuperara. Estuvo un año y quería estar para siempre. Mi esposo le dijo que se vaya porque empezaba la escuela bíblica y nosotros necesitábamos el lugar", recordó la pastora.

Horas después del ataque a cuchillazos, el agresor fue detenido en el barrio Ampliación Pueyrredón. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una suma equivalente a tres millones de pesos, que se encontraba dentro de un sobre con la inscripción "diezmo".