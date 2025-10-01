Hallan muerto al jefe de Inteligencia de la Prefectura en su departamento de Bahía Blanca

Hacía dos días que no respondía los llamados, y fue un compañero quien alertó a las autoridades. Qué sospecha la policía.

Un fuerte operativo policial se desplegó tras el hallazgo del cuerpo de Cristian Roa, jefe de Inteligencia de la Prefectura Naval .

El hombre de 51 años, fue encontrado en su departamento con un disparo . Los investigadores trabajan para determinar qué fue lo que sucedió.

Todo ocurrió en la segunda cuadra de la calle Las Heras de la ciudad de Bahía Blanca . Fuentes policiales confirmaron que Roa “no respondía los llamados desde hacía dos días” y fue un compañero quien alertó a las autoridades.

El cuerpo de Roa fue encontrado alrededor de las 16 horas por personal policial tras derribar la puerta del piso 11 del edificio, al no recibir respuesta desde el interior.

El prefecto estaba tendido en un pasillo, con sangre en el rostro y su pistola reglamentaria entre las piernas. Según los peritos, la muerte se habría producido unas 36 horas antes del hallazgo. La fiscalía junto a la Policía investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.

prefectura bahía blanca

En el lugar se secuestró al menos una vaina servida, y se observaron otros impactos de bala en una pared. Además, los investigadores advirtieron desorden y suciedad, aunque no se registraron alteraciones en las aberturas del departamento.

La investigación está a cargo de la DDI y de la UFIJ N°7, bajo la dirección de la fiscal Marina Lara, con apoyo de peritos de la Policía Científica. Las principales hipótesis que se manejan son el suicidio y el homicidio, mientras los expertos analizan la escena y los elementos secuestrados.

Roa ocupaba el cargo de segundo jefe de la división Inteligencia de la Prefectura de la jurisdicción, y su muerte generó consternación entre sus compañeros y en la fuerza.

Eencontraron muerto a un policía en el patio de su expareja

En otro caso de un policía hallado muerto, el pasado mes de julio hallaron muerto un efectivo de 27 años en la localidad de Gaiman, en la provincia de Chubut.

El policía tenía 27 años y fue encontrado en el patio de la casa de su expareja. El fiscal Fabián Moyano, a cargo de la investigación confirmó que los indicios refuerzan la hipótesis de un suicidio.

El informe preliminar indica que el cuerpo del fallecido, identificado como C. Antenao, presentaba dos impactos de bala en el pecho, ambos con orificio de entrada y salida, según informo Radio Chubut. Además, el cuerpo exhibía quemaduras compatibles con disparos a quemarropa.

Comisaria de Gaiman, Chubut. La comisaría de Gaiman, en Chubut. Radio Chubut

El hecho ocurrió cuando el joven policía se encontraba en el domicilio de su exmujer, también integrante de la fuerza, aparentemente en el marco de un régimen de visitas a sus hijas.

Las primeras versiones publicadas por medios locales indicaban que el efectivo no vivía en el lugar, aunque su expareja habría declarado que buscaba recomponer la relación y reinstalarse en la vivienda con su familia. Según el testimonio de la mujer policía, el joven se encerró en el patio y cuando ella intentó acceder desde el interior de la casa, se lo impidió. Aseguró que fue necesario que un vecino la ayudara a forzar la entrada.

Justamente, ante esa situación la mujer habría corrido hasta una casa vecina para pedir ayuda a otro policía de la comisaría de Gaiman, quien la puso a resguardo en su casa junto a sus dos hijas.

Al llegar al patio, el policía vecino se encontró con que Antenao aún tenía signos de vida. Cerca de las 17, cuando agentes de servicio en la Comisaría de Gaiman y personal del hospital arribaron al lugar, finalmente constataron su fallecimiento.