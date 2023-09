Impresionante persecución: robaron una camioneta y escaparon a toda velocidad

“Baja a acceso Tigre, no. No baja a Uruguay, sigue. Va a gran velocidad. Son dos masculinos. No baja en Avellaneda, sigue”, fueron algunas de las frases que pronunciaban tanto el conductor como la copiloto durante la persecución.

Embed

Tras varios minutos de máxima tensión sobre la Panamericana, los delincuentes intentaron bajar por la colectora de Tigre, mordieron el cordón de la calle, la camioneta voló e impactó contra otros dos autos que estaban estacionados con personas adentro.

Persecución Panamericana.jpg Tras varios minutos de tensión, la camioneta de los delincuentes impactó con dos autos, ambos fueron detenidos.

Apenas la camioneta chocó contra los autos, los delincuentes escaparon en diferentes direcciones. El conductor comenzó a correr sobre la avenida y en el medio una de las personas que había sufrido el choque salió corriendo por el terror que le provocó el momento.

El conductor fue detenido 300 metros después, mientras que el delincuente que viajaba en el asiento del acompañante fue capturado cuando se dirigía en sentido contrario a su compañero. Ambos quedaron detenidos.