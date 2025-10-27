Impuesto a las Ganancias: en noviembre 2025 se pagará desde este sueldo, ¿cuál es el monto para casados o solteros?

El ente recaudador oficializó los niveles de ingresos que marcan el pago del gravamen . Cuál es el impacto en los salarios quienes quedan exentos.

El Impuesto a las Ganancias se pagará en noviembre 2025 desde este sueldo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó la actualización que se hace cada seis meses sobre el Impuesto a las Ganancias para los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia. Los nuevos valores ya están en vigencia.

En sintonía con la inflación registrada a partir del segundo semestre de este año, las deducciones personales y las escalas progresivas tuvieron una suba del 15,10%.

Con esta modificación, ya quedó definido cual será la base de ingresos a partir de la que corresponderá pagar el impuesto desde noviembre de 2025. La medida recae sobre las retenciones mensuales, el mínimo no imponible y en la liquidación anual, y favorece principalmente a los empleados que en lo que va del año no tuvieron aumentos significativos en el salario.

Cuáles son las nuevas deducciones personales

Las deducciones personales del impuesto se actualizan en un 15,1 %, hasta fin de año. Estas circunstancias suben los valores que se toman como base para el cálculo del tributo. Los montos que fijó ARCA son los siguientes:

Ganancia no imponible: $4.211.886,94

$4.211.886,94 Cónyuge: $3.966.752,72

$3.966.752,72 Hijo: $2.000.447,87

$2.000.447,87 Hijo con discapacidad: $4.000.895,74

$4.000.895,74 Deducción especial: $20.217.057,35

Estas nuevas cifras son las que se aplicarán para establecer cuál es el grupo de trabajadores que serán alcanzados por el impuesto y cuál será la retención que se aplique según cada caso familiar.

Impuesto a las Ganancias: ¿a partir de qué salario se paga en noviembre 2025?

De acuerdo con las escalas vigentes, que se pueden visualizar en el sitio web oficial de la Agencia de Recaudación, el piso salarial para el pago del impuesto a las ganancias será a partir de los siguientes niveles de ingresos:

Empleado soltero sin hijos: desde $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos).

desde $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos). Casado con dos hijos: desde $3.129.967 netos (equivalentes a $3.771.045 brutos).

desde $3.129.967 netos (equivalentes a $3.771.045 brutos). Soltero con un hijo: desde $2.553.451 netos (equivalentes a $3.076.447 brutos).

Estos bases tienen como fin evitar que los trabajadores que no tuvieron aumentos reales queden sujetos a retenciones que reduzcan aún más su poder adquisitivo.

Impuesto-a-las-Ganancias-recibo-de-sueldo-1024x643.jpg

Cuál es el impacto en los salarios

Según las estimaciones hechas por ARCA, un empleado soltero con un salario bruto de $5.000.000 verá reducida su retención mensual de $617.700 a $487.600.

En tanto, quienes cobran $2.500.000 en bruto dejarán de tributar, debido a que su sueldo quedará por debajo del nuevo mínimo. En casos familiares, como el de un trabajador casado con dos hijos que percibe $3.000.000 brutos, también quedará exento del pago.

Con estas modificaciones, el organismo apunta a "alinear las deducciones con la inflación y proteger a los sectores medios de mayores cargas fiscales.

¿Qué se considera ganancia?

Para las personas humanas, explica ARCA en su sitio web, se considera ganancia a:

Los rendimientos, rentas o enriquecimientos que cumplan con el criterio de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente que los genera.

Los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles.

Los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.

En cuanto a las sociedades, empresas y explotaciones unipersonales, "se considera ganancias a todos los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos, cumplan o no con las condiciones de periodicidad, permanencia y habilitación, además de los resultados detallados para las personas humanas".