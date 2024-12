Impuesto PAÍS: desde el 1 de enero será conveniente pagar la tarjeta con dólares propios

Tras los cambios en el Impuesto PAIS, a partir del 1ro de enero no será conveniente usar pesos para pagar consumos en dólares.

En el caso de resúmenes de tarjetas de crédito , según sea el tipo de contribuyente y el momento en que se efectuen los pagos, serán c onveniente diferentes opciones. En principio, toda compra que se haga a partir del 1ro de enero de 2025 por personas que no tributan ni el Impuesto a las Ganancias ni el Impuesto a los Bienes Personales, entre ellas los monotributistas, le resultará conveniente abonar los gastos en dólares con esa moneda . Para ello está la opción de adquirir las divisas en el mercado financiero, lo que se llama “dólar mep”. La mayoría de los bancos tienen habilitada esa opción a través del home banking.

Hay que tener en cuenta que si bien ya no habrá más una percepción del 30% del Impuesto PAIS , el gobierno decidió mantener el anticipo a cuenta del 30% para el Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. En el caso de las personas que no pagan esos impuestos tiene que solicitar la devolución a partir del 1ro de enero de 2026 de todos lo que se pague a partir del 1ro de enero 2025.

Teniendo en cuenta que la inflación prevista para el 2025 será del orden del 25% y que luego el gobierno demora en promedio 6 meses para reintegrar el dínero, habría que suponer para evitar que la suba de precios no erosione el valor de la deuda, es mejor abonar al momento con dólares propios.

¿Cuándo se pide la devolución de las compras de 2024?

Los que compraron cosas o servicios en dólares con tarjeta en 2024, podrán solicitar la devolución, si no tributan Ganancias y Bienes Personales, a partir del 1ro de enero de 2025. Si son autónomos, podan deducir los pagos del 2024 en la declaración jurada que se presenta en mayo. Si es una persona en relación de dependencia, tendrá que presentar las deducciones a su empleador para que le reintegre lo que pago en abril del año próximo.

impuesto_pais.jpg El Impuesto PAIS baja 10% y el impacto en los precios podría ser importante.

Como el Impuesto PAIS se paga al momento de adquirir dólares, no tendrá importancia si la compra del bien se hizo antes de la fecha en que expira el tributo. Cuando llegue el resumen que vence en enero de 2025, no pagará Impuesto PAIS. Del mismo modo, si una persona viene abonando un plan de cuotas en dólares con su tarjeta, todas las cuotas que venzan despues del 23 de diciembre, no pagarán.

Más allá de ello, hay que hacer números finos. Al desaparecer el 30% del Impuesto PAIS lo que queda por diferencia por cada “dólar tarjetas” es un monto exiguo lo que hace que para definir qué es mas conveniente haya que analizar el monto global de una operación y los plazos para recuperar el impuesto.

Según señala el ceo de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, “si se paga con dólares billete al valor del dólar MEP, cada dólarcuesta $1.142,20 y si se haca en pesos, el costo es $1.357,85 por dólar, es decir, $215,65 más por unidad”.

La situación es diferente para los pagos que queden hasta el 31 de diciembre. “Pagar en pesos el saldo de la tarjeta de crédito hasta el 31 de diciembre de 2024 resultaría más conveniente que utilizar dólares. Sin embargo, si el pago se realiza a partir del 1 de enero de 2025, el escenario cambia, ya que las percepciones podrán computarse o devolverse recién en 2026”, advierte el tributarista.