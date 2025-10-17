Incidentes: manifestantes entraron por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad

El reclamo lo llevan adelante trabajadores, acompañados de pacientes y familiares de personas con discapacidad.

Este viernes al mediodía, en medio de un reclamo en las calles del barrio porteño de Belgrano, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza a la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ).

El reclamo lo llevan adelante trabajadores, acompañados de pacientes y familiares de personas con discapacidad. Según señala TN, la manifestación es contra los recortes en el área, y piden hablar con las autoridades.

Quienes protestan son mayoritariamente trabajadores de distintas dependencias que piden una mejora en sus salarios . Además, acompañan profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.

"No podemos seguir con esta angustia. Todos ellos que están acá defendiendo a mis hijos, porque sin ellos mis hijos no tienen una mejor calidad de vida", dijo en vivo con A24 una madre que reclama junto a los trabajadores.

"No nos escuchan, hoy la gente explotó"

Esta medida se da luego de que empleados de ANDIS reclamen por meses la actualización de sus sueldos, ya que son los mismos desde principios del 2025. Muchos de ellos trabajan en atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que quedaron atrasados por la falta de recursos.

"Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó", señaló uno de los trabajadores.

En medio del tumulto, algunos empleados intentaron mediar para que el reclamo no se desbordara. Pero el clima ya estaba fuera de control. Vidrios rotos, gritos, empujones y papeles por el suelo fueron parte del escenario en las oficinas de ANDIS durante varios minutos.

