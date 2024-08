Increíble: las acciones argentinas explotan en los mercados días después del "lunes negro"

Una mejora en las calificaciones para los bancos locales por parte del Bank Of America (Bofa) hace que el S&P Merval suba 4,4%.

En el caso de los bancos, Supervielle avanza 10,3%, seguido por Banco Macro (+7,2%), BBVA (+7%) y Galicia (+5,7%).

Una mejora en las acciones argentinas

Las acciones argentinas en Wall Street trepan hasta 12,4%, lideradas por Supervielle, seguida por Grupo Financiero Galicia (+8,9%) y Banco Macro (+8,1%).

riesgo pais.jpg Las acciones argentinas subieron en Wall Street y el Riesgo País cayó.

Los bancos lideran la suba de las acciones argentinas también en Nueva York y esto se da en un contexto en el que el Bank of America mejoró la calificación a varias entidades financieras locales.

Esa entidad elevó el "price target" de Banco Macro a US$ 62, y también mejoró el precio de Grupo Financiero Galicia a US$ 36 y Grupo Supervielle pasó US$ 7.

Por su parte, los bonos mantienen la tendencia alcista que se viene observando desde hace dos jornadas y se consolida este jueves. Las subas son lideradas por el Bonar 2038 (+0,8%), el Global 2029 (+0,7%); el Bonar 2041 y 2030 (+0,5%).

Así, el riesgo país baja a los 1.569 puntos básicos.

El ajuste recae en jubilados y universidades

El equilibrio de las cuentas públicas durante los primeros siete meses del año se sustentó en el recorte de fondos a jubilados, provincias y jubilados, según un estudio privado.

De acuerdo a este informe, el 27,6% del recorte “se explica por la merma del gasto ejecutado en los haberes de la clase pasiva”.

“Eso significa que de cada 100.000 pesos que dejaron de gastarse en los primeros siete meses del año, casi 28.000 tendrían que haber ido a los bolsillos de jubilados y pensionados, sólo para no estar peor que en 2023” explicó el trabajo presentado por Alejandro Rodríguez, Director Instituto Consenso Federal.

El informe toma como base el “Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional (Julio 2024)”, elaborado y publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Rodríguez aclaró que la Oficina no tiene responsabilidad por la interpretación y las opiniones planteadas en el informe del Instituto Consenso Federal.

Según este enfoque entre enero y julio de este año las universidades recibieron “31% menos de recursos, comparado con idéntico período del año anterior y en términos reales”.

“Es evidente que las movilizaciones ciudadanas del 23 de abril, reclamando que se detenga el ajuste presupuestario para las universidades nacionales, no han sido consideradas seriamente por el Gobierno, ya que el ajuste fue creciendo: la ejecución presupuestaria pasó de -25,5% para el período enero-mayo, a -30,8% entre enero y junio, para llegar a -31% para enero-julio”, añadió.

En el caso de las provincias sostuvo que el gasto ejecutado en transferencias de la Nación hacia ellas se redujo 83,5%, a lo que habría que sumarle un 80,9% de ajuste en los gastos de capital, que usualmente están dirigidos a obras (rutas, hospitales, escuelas) distribuidas en todo el territorio nacional.

Asimismo, indicó que “el único rubro en el que el gasto ejecutado no cae, es el destinado al pago de intereses de la deuda. Una constante en la gestión libertaria, ahora con algo más de 6 billones de pesos ejecutados en los primeros siete meses del año”.