Indec: la inflación de febrero fue del 13,2% en Argentina

La división con mayor alza mensual en febrero de 2024 fue "Comunicación" (24,7%), escoltada por "Transporte" (21,6%) ; mientras que "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país.

Este mes, Gran Buenos Aires fue la región de mayor suba mensual (15,0%), escoltada por Cuyo (13,5%). La Patagonia (11,3%) se ubicó como la anteúltima zona de mayor inflación, solo mejorada por el Noreste (10,9%).

GIfdOOAXsAAm4Ua.jfif El avance del índice de inflación, que dio apenas por debajo del pronóstico de Javier Milei. (Foto: INDEC)

Respecto a las categorías que menos crecieron, "Educación" subió 9,9% (lógico previo al inicio de clases), "Recreación y cultura" un 8,6%; y "Prendas de vestir y calzado" un 7,2%, en este caso también debido a la demanda. Vale recordar que, durante este último período, Argentina tiene uno de los precios más elevados en ropa.

Otro índice fue el de la Canasta básica alimentaria y total. Allí se reveló que un hogar de cuatro integrantes necesitó $690.901,57 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2024: 15,8% más que el mes previo

En la previa a la publicación, durante la charla con Chiche Gelblung, Javier Milei había asegurado que la inflación de hoy podría ser un "numerazo", algo que ya afirmó en otras oportunidades.

"Como consecuencia del programa de estabilización, al no generar emisión monetaria, no hubo convalidación de precios y estos no podían seguir creciendo a ese ritmo. La inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%... y la de ahora parece que está debajo del 15%, por lo que es un numerazo", marcó.

La importancia de este índice de inflación

Las recientes quejas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, contra las empresas de consumo masivo y los supermercados por las promociones especiales, reflejan que el proceso de desinflación va a ser más lento del que desearía el titular del Palacio de Hacienda.

Desde la consultora Equilibra destacaron que luego del shock que llevó la inflación mensual a 25,5% en diciembre “la suba de precios viene desacelerándose a un ritmo considerable”. Así, el cálculo de inflación que realizó la consultora para febrero la había ubicado en un 14,5%, luego del 20,6% de enero.

Luis Caputo 1200.jpg Luis Caputo presta especial atención al índice de inflación de febrero.

“La pregunta del millón es cómo seguirá la dinámica inflacionaria hacia adelante”, destacó la casa de estudios que dirige, entre otros, Lorenzo Sigaut Gravina.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, ”la inflación descenderá gradualmente hasta 7% en agosto y la tasa promedio mensual rondaría 6% en el último cuatrimestre del año.

Lo cierto es que el ministro Caputo está particularmente atento a dos datos: el de la inflación núcleo y el de los precios regulados.

La primera podría decirse que es la verdadera evolución de los precios del mes, al quitar del medio a aquellos productos que tienen variaciones por estacionalidad. Por ejemplo, las frutas de temporada. El otro dato está el de los regulados, es decir, el precio de los servicios públicos que suben en función de las autorizaciones que da el Estado.

En los últimos meses la brecha entre los precios “libres” y los “regulados” se ha ido ampliando de manera alarmante y eso conspira contra el programa para reducir el déficit fiscal porque implica que el gobierno tiene que destinar más gasto a subsidiar tarifas.

Cae el consumo

El consumo masivo registró en febrero una caída interanual del 13,4% en todo el país, con una mayor intensidad en el Interior, donde la baja fue del 13,7%, luego de varios meses en los que el descenso había sido liderado por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La información fue dada a conocer por la consultora Focus Market, en un reporte en el que señaló que la baja también se dio en la comparación mensual, con un 6,6% menos que en enero.

Asimismo, la cantidad de tickets cayeron 3,4% y 11,4% en la comparación mensual e interanual, respectivamente, así como las unidades por tickets (-0,5% y -12,3%).