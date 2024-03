Inflación: ¿Cuál es el dato que más preocupa a Luis Caputo del número de febrero?

“La pregunta del millón es cómo seguirá la dinámica inflacionaria hacia adelante”, destacó la casa de estudios que dirige, entre otros, Lorenzo Sigaut Gravina.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, ”la inflación descenderá gradualmente hasta 7% en agosto y la tasa promedio mensual rondaría 6% en el último cuatrimestre del año.

En tanto, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró en febrero una importante desaceleración respecto de los meses previos, con un 14,1% (7,6 puntos porcentuales menos que en enero).

La inflación de alimentos tiene que bajar más rápido

Cuando se conozca el dato de febrero, el ministro Caputo va a estar atento a dos datos: el de la inflación núcleo y el de los precios regulados.

La primera podría decirse que es la verdadera evolución de los precios del mes, al quitar del medio a aquellos productos que tienen variaciones por estacionalidad. Por ejemplo, las frutas de temporada.

El otro dato está el de los regulados, es decir, el precio de los servicios públicos que suben en función de las autorizaciones que da el Estado.

En los últimos meses la brecha entre los precios “libres” y los “regulados” se ha ido ampliando de manera alarmante y eso conspira contra el programa para reducir el déficit fiscal porque implica que el gobierno tiene que destinar más gasto a subsidiar tarifas.

focus-consumo-febrero.png

En septiembre de 2023, el IPC Núcleo había acumulado un incremento del 108,1%, mientras que los regulados habían avanzado 88,1%.

En octubre los guarismos fueron 126,5% vs 99,5%; en noviembre, 170,3% vs 130,8%; en diciembre, 229,4% vs 164,9% y en enero 275.9% vs 213,1%. La brecha se fue ampliando en favor del IPC Núcleo: 21, 27, 39,9, 64,5 y 62,8 puntos, respectivamente.

Eso implica que si el gobierno pretende alcanzar un superávit fiscal de dos puntos tiene que invertir esa relación. Las tarifas tienen que subir más rápido que el resto de los productos transables. Y eso implica que las perspectivas de desinflación se complican.

En marzo se habla de que el IPC podría ser parecido al de febrero, por efecto del incremento del valor de algunos servicios, como la educación.

Entonces, si el gobierno tiene que eliminar los subsidios tiene que incrementar tarifas, pero requiere entonces que la evolución del resto de la canasta de productos transables tenga una inflación mucho más baja o incluso que tenga deflación si a su vez pretende mantener la credibilidad del público.

Cae el consumo

El consumo masivo registró en febrero una caída interanual del 13,4% en todo el país, con una mayor intensidad en el Interior, donde la baja fue del 13,7%, luego de varios meses en los que el descenso había sido liderado por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La información fue dada a conocer por la consultora Focus Market, en un reporte en el que señaló que la baja también se dio en la comparación mensual, con un 6,6% menos que en enero.

Asimismo, la cantidad de tickets cayeron 3,4% y 11,4% en la comparación mensual e interanual, respectivamente, así como las unidades por tickets (-0,5% y -12,3%).