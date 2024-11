Indignante video: dejaron encerrada a su hija en el auto y se fueron a pasear por el shopping en Devoto

“¿Cómo está? ¿cómo está?”, preguntó una agente policial, que luego expresó con enojo: “Dios mío”.

Dejaron encerrada a su hija en el auto

Aunque el parte señala que la nena logró despertar después de ser rescatada, “fue asistida y trasladada por el SAME para efectuar estudios y descartar cualquier insuficiencia respiratoria”.

Horas después la damnificada fue retirada por sus padres del hospital Zubizarreta tras la aprobación del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

La insólita reacción de los padres de la niña

Acerca de sus padres, fueron ubicados, avisados y notificados por el imprudente accionar. Sin embargo, lo más curioso fue la reacción que mostraron tras lo ocurrido.

"Nos dijeron que se habían ido unos minutos y nos preguntaron cómo estaba su hija. La nena, cuando reaccionó, no entendía nada. Luego empezó a llorar. Cuando ellos llegaron se notaba su desesperación y pidieron disculpas", relataron Nicolás Gómez y Diego Monzón, los agentes que rescataron a la niña, durante una comunicación con Arriba Argentinos por el trece.

Según trascendió, el padre de la niña se justificó asegurando que la habían dejado menos de cinco minutos, pero los propios efectivos policiales constataron que la tardanza fue mayor.

Gómez y Monzón fueron los encargados de rescatar a la niña. La secuencia quedó grabada en video.

Monzón relató también cómo se toparon con la indignante situación. "Estábamos con el móvil en el shopping por una incidencia. Cuando nos estábamos por retirar se acercó una pareja y nos dijo que había una nena, aparentemente desmayada, en un auto", contó.

"En principio tratamos de abrir el auto para no tener que romper un vidrio. Al no poder despertarla tuvimos que romper un vidrio para despertarla", comentó, y agregó que "estaba acostada, pero no podíamos despertarla. Intentamos los dos, pero no podíamos hacer que reaccionara. Desde que nos avisaron hasta que rompimos el vidrio habrán pasado cinco minutos".

Un doloroso antecedente

En marzo de este mismo año, se confirmó la muerte del bebé que quedó encerrado durante seis horas en un auto en Neuquén, tras más de una semana en terapia intensiva.

El hecho ocurrió el lunes 11 de marzo, cuando el niño fue encontrado en el interior de un auto, sobre calle Chrestía al 550, en el asiento trasero. De acuerdo a la investigación, el padre tenía que llevar al niño al jardín de infantes. Luego de estacionar el auto, descendió y se dirigió hacia al trabajo, pero olvidó bajar a su hijo. Alrededor de las 15, la madre lo encontró cuando se dirigió hacia el auto, después de terminar su jornada laboral.

Después de aquel acontecimiento, el niño de 3 años permaneció internado en terapia intensiva en una clínica privada de Neuquén capital durante más de una semana, y falleció el 20 de marzo.