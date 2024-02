Insólito: le hicieron una vasectomía en lugar de operarlo de la vesícula

“Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande” , dijo en Base en diálogo con la prensa y aseguró: “No busco culpables sino una solución y me dicen que me resigne, que ya está”.

La víctima dijo que le arrebataron uno de sus deseos más grandes porque aunque es padre de dos varones quería buscar una nena con su pareja. La única posibilidad que le queda para tener otro hijo es recurrir a la inseminación artificial.

La denuncia del hombre al que le hicieron una vasectomía en Córdoba

Según le explicaron los médicos, si quisiera someterse a una nueva intervención y tratar de revertir el procedimiento, las posibilidades de éxito son mínimas. “Me dijeron que, por mi edad y el tamaño del conducto, ya no tiene sentido”, lamentó.

Después de recibir la noticia, el hombre tuvo que volver a ser operado para solucionar el problema que tenía en la vesícula.

Aparentemente hubo una confusión en la orden. “Me dijeron que en el momento en el que me operaron, en el quirófano no hacían operaciones de vesícula sino de lo que me hicieron, esto fue el miércoles”, dijo y agregó: “Recién me enteré cuando vino la médica a revisar cómo había salido todo y advirtió la situación”. “Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia”, añadió.

Fue por una limpieza bucal y salió con una traqueotomía

Un hombre acusó públicamente al equipo médico del Hospital Heller de Neuquén Capital de excederse con la anestesia al atender a su hija con discapacidad y dejarla en estado crítico con una traqueotomía.

Manuel Castro contó que acompañó a su hija de 18 años al hospital para que le realizaran una limpieza bucodental. "Entró al quirófano a las 9:20 de la mañana. El procedimiento dura entre media hora una hora y eran o menos eran las 3:30 de la tarde y no me la entregaban", relató. "Me empiezo a poner en impaciente y voy a preguntar al quirófano y me dicen que la nena está en crítico, que el doctor Pellín la pasó a orden crítico", agregó.

"Resulta que el doctor Pellín se había ido hacía tres horas y media antes del establecimiento y cuando me entregan a mi hija me la entregan con una traqueotomía", manifestó indignado.

"Ella ya no usaba más traqueotomía, lo que hicieron fue que se pasaron de anestesia y no me quieren dar las explicaciones de los médicos que hicieron el procedimiento”, subrayó.