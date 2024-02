Insólito momento y máxima tensión en la Comisión Bicameral que trata el DNU de Javier Milei

tensión en el Congreso.mp4

Los legisladores de todos los bloques se levantaron de sus sillas y acudieron rápidamente a Romero que, en un tono casi jocoso dijo a Martínez: "¿No habrá sido esta su intención, no?". La senadora kirchnerista Juliana di Tullio intervino y le dijo: "No nos eche la culpa porque no tuvimos nada que ver".

Polémica por la designación del presidente de la comisión

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo designó al senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto como presidente de ese cuerpo en una tensa reunión, donde se cruzaron acusaciones entre el oficialismo y el kirchnerismo por la conformación de este organismo parlamentario.

Con el voto de 10 legisladores del oficialismo y los bloques dialoguistas, los legisladores aprobaron la designación del senador riojano y decidieron postergar la definición del vicepresidente y los secretarios de la comisión.

Los diputados y senadores que respaldaron a Pagotto fueron los macristas Hernán Lombardi y Luis Juez, los radicales Francisco Monti y Victor Zimmermann, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal), Oscar Zago y Lisandro Almirón de la Libertad Avanza, y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).

Los bloques kirchneristas del Congreso cuestionaron la integración de la comisión al considerar que se había "vulnerado" la representación que les corresponde, ya que desde Unión por la Patria reclaman que les corresponde tener 4 diputados y 4 senadores, pero les otorgaron 6 de los 16 miembros que conforman el estratégico organismo parlamentario.

Por eso motivo, la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo que "no vamos a participar de ninguna votación de autoridades de esta Bicameral de DNU, porque claramente están violando la representatividad popular de nuestros bloques".

Legisladores del frente de izquierda.jpg Legisladores del Frente de Izquierda se opusieron a la designación de autoridades. Foto Télam.

La designación de Pagotto fue objetada por las diputadas de izquierda Myriam Bregman y Romina del Pla, quienes pidieron leer una carta de organismos de derechos humanos que objetan al senador riojano por haber sido abogado defensor de exmilitares y funcionarios de la dictadura militar en juicios por delitos de lesa humanidad.

El encuentro comenzó a las 12.15 y se prolongó por dos horas, en cuyo transcurso se definió que la comisión se reunirá los jueves y ahora se espera que Pagotto convoque a la primera reunión en la que se deberá tratar el DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.

Las críticas por los plazos para el tratamiento

A lo largo de la reunión abundaron los cruces entre los legisladores de oficialismo y los bloques Frente de Todos -del Senado- y UxP -de Diputados- por la conformación de la comisión, y sobre si corresponde o no tratar el DNU de desregulación económica en comisión o, como aspira la oposición K, tratarlo directo en el recinto de sesiones.

Sobre este punto, el senador José Mayans, dijo que los "plazos estaban vencidos por lo cual el DNU se tiene que tratar directo en el recinto" y se "estaba violando la Constitución Nacional".

"Si nosotros estamos violando la Constitución, ustedes son violadores seriales", respondió Lombardi al recordar 100 decretos que quedaron pendientes de la gestión de Alberto Fernández.

En cambio, el diputado radical Francisco Monti señaló que en los DNUs del Gobierno de Alberto Fernández "lógicamente ha finiquitado el plazo para dictaminar, pero eso no quiere decir que esta comisión haya perdido la competencia para dictaminar sobre ellos" y también se mostró partidario de comenzar el debate del DNU 70/2023.

También pidió comenzar el tratamiento de ese DNU el senador Carlos "Camau" Espínola, quien dijo que "sería fundamental que la semana que viene vengan del Poder Ejecutivo a explicar los motivos, las formas y cuáles son los objetivos que lleva este DNU, lo importante es escuchar, trabajar y mirar para el futuro".

Momentos de alta tensión

La reunión que se realizó en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo había comenzó con una fuerte tensión, ya que cuando estaba empezando a exponer el senador Romero su propuesta de designación de autoridades lo interrumpió la diputada de UxP, Carolina Gaillard, porque dijo que previo quería presentar dos reservas por la integración y por los plazos que están vencidos para tratar el DNU.

Gaillard planteó que la conformación de la comisión "está vulnerando la voluntad popular porque no se ha respetado la proporcionalidad que le correspondía a nuestros bloques de Diputados y del Senado" y destacó que a "nuestro bloque le han robado un senador y un diputado. Se está vulnerando la voluntad popular, violando la representación que debíamos tener".

COMISIÓN BICAMERAL.jpg El PRO y la UCR, acompañaron a La Libertad Avanza en la votación.

El presidente del bloque de UxP, German Martínez, dijo que "es evidente que en algún lugar existía la idea de que una Ley Ómnibus, al menos con media sanción, que podía ayudar a blindar políticamente el DNU 70/23 pero eso no pasó”.

Tras concluir el debate, el libertario Zago volvió a pedir "que se pase a votar con los nombres que se propusieron para presidente, vicepresidente y secretario. También propongo que las reuniones de la Comisión sean cada 15 días, los días martes a las 10”, aunque finalmente se votó que los encuentros se realicen los jueves.

Ahora, el próximo paso será establecer el esquema que tendrá la comisión bicameral para tratar el DNU 70/2023 y si en la próxima semana se convocará a funcionarios para que expliquen los detalles de esa norma que, entre otros medidas, derogó la ley de alquileres, estableció una profunda reforma laboral, elimina organismos, y reforma o anula decena de normas.