¡Insólito! Una vaca se escapó del camión y recorrió 30 cuadras en plena ciudad

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " Una vaca desató el caos en #Temperley Este martes al mediodía, un ejemplar de raza #Hereford sorprendió a los vecinos al caer de un camión y recorrer unas 30 cuadras por la Avenida Eva Perón y otras calles de la ciudad bonaerense. Entre patrulleros y transeúntes, las imágenes de la persecución no tardaron en viralizarse. ¿Vos qué harías si te cruzás una vaca en plena calle? Leé la nota completa en nuestro link in bio."

