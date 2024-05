Insultos entre Ramiro Marra y Juan Grabois en TV: casi se van a las piñas

Una de las lanzas del libertario fue la denuncia contra el piquetero por la utilización del Fondo de Integración Socio Urbana. “Vos le sacás plata a la gente y no te hacés cargo de lo que sos”, fue una de las frases del legislador porteño que detonó el debate.

El ex funcionario de Alberto Fernández recogió el guante y se defendió: “¿Vos tenés alguna prueba de que yo le saco plata a la gente? ”, dando inicio al griterío en un sinfín de acusaciones cruzadas.

Otro tópico fue la situación económica, en donde Grabois cuestionó el "plan de miseria planificada" del Gobierno. El dirigente social comentó: "En algún momento la inflación va a bajar y habrá deflación, pero los precios no van a volver a su valor original. Robaron un quinto del poder adquisitivo los que dicen que la propiedad es sacrosanta".

Embed Habiendo tantos idiomas Grabois decidió hablar con la verdad. Hoy quedo en evidencia lo diminuto que es Ramiro Marra. Fin. pic.twitter.com/5zctwidg24 — Mati Aromi (@MatiAromi) May 16, 2024

Por su parte, el legislador porteño de La Libertad Avanza celebró la baja de la inflación, la caída del riesgo país y el superávit fiscal. Marra cargó la culpa de la alta inflación de diciembre y enero a las medidas adoptadas por Sergio Massa "en su afán de ganar las elecciones".

Tensión e insultos entre Marra y Grabois

"Estás criticando a tu gobierno, no a este nuevo modelo de país que está respaldado por la sociedad y está habiendo un cambio cultural. Ustedes no entienden de economía. Fomentaron la emisión monetaria. Nosotros evitamos una catástrofe", indicó Marra.

Tras este punto, las diferencias entre ambos se profundizaron con más descalificaciones, interrupciones y gritos. Como representante del gobierno de Javier Milei, Marra defendió la desregulación económica. "Quisiste ser presidente para tener más poder sobre los demás. Nosotros ahora somos gobierno y decimos que nos saquemos responsabilidades para dárselas a las personas", comentó el legislador sobre la economía, y entrando en el segundo tópico, agregó: "El Estado tiene que tener un rol en la seguridad y defensa, salud y educación".

En un punto, Grabois decidió usar la artillería pesada y le espetó a Marra que "vos ganás más de tres palos, con la nuestra... te hacés el libertario pero cobrás de los impuestos de la gente; yo no eh, yo vivo de mi actividad privada desde los 18, nunca tuve cargo público".

Embed JAKAJALJ la domada que le pego Grabois a Marra es impresionante jakajajaka totalmente arruinado. Fin. pic.twitter.com/LfdyA9UVvz — Mati Aromi (@MatiAromi) May 16, 2024

Allí, el libertario aseguró con cinismo que gana "más plata que tres millones". "Soy empresario. ¿Te da bronca que gane plata? Si querés saber lo que hago con mi sueldo de diputado te lo muestro, la invertí y gané plata. Vos querés estar en el medio de todo por eso intermedias en planes sociales", aseguró.

Y casi se van a las manos...

A medida que la tensión escalaba, cada pregunta generaba una respuesta más fuerte. En un momento, Grabois le consultó a Marra si pensaba votar a favor de la suba del ABL, a lo que el libertario respondió afirmativamente. Allí, el dirigente social le dijo que era un "trucho" y que había asegurado estar "a favor de bajar impuestos".

Marra le señaló que "sí, para cortar los curros. Te cortamos los curros", y Grabois le marcó "a mi no me cortaste nada, sigo igual que antes. Estás mintiendo. No tenés pruebas de nada de lo que decís".

Ese fue el punto de quiebre. Con una notable molestia y un tono de voz elevado, Grabois le dijo "sos un trucho berreta como todos los libertinos garcas que le mienten a la gente, menos Milei que no miente, él dice la verdad".

Embed "Marra":

Por su cruce con Juan Grabois en #ADosVoces pic.twitter.com/cSyQB34tVv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 16, 2024

Allí, Marra le señaló "pensé que eras más tranquilo, es una falta de respeto", y Grabois contraatacó asegurando que "me cago de la risa de vos que sos un soquete con plata. Me cago de risa de boludos como vos".

Además, marcó que "no me generás respeto, me parecés un salame fuerte"; y Marra le devolvió "sos un maleducado, le robás a los pobres".

Hacia el final de la entrevista, en el saludo final, ambos se dieron la mano pero no dejaron de lado las diferencias y siguieron con las chicanas. "Manito blandita es de garca", tiró Grabois, y Marra arremetió: "Por lo menos yo no le robo a los pobres". Todo esto, bajo la atónita mirada de los conductores, que intervinieron para evitar que la situación escale.