Intentó robarle el auto a una policía y su pareja le fracturó los dos brazos

La pareja de una mujer policía le fracturó los dos brazos a un delincuente que intentó robarle su auto. El hecho ocurrió en la ciudad de Mar del Plata y fue descubierto en el momento exacto que intentaba llevarse el vehículo.

Según trascendió a través de medios locales, el delincuente de 33 años, intentó sustraer el Fiat Uno de la integrante de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. La víctima no se encontraba en servicio, pero logró darse cuenta de la situación y dio la voz de alto, lo que llevó a que el delincuente reaccione de manera violenta .

La situación derivó en un violento forcejeo y la intervención de la pareja de la oficial cambió drásticamente el escenario. Según fuentes cercanas al caso, el hombre utilizó un elemento contundente para repeler la agresión y proteger a la mujer , lo que resultó en graves lesiones para el atacante.

mar del plata

Ante la brutal agresión que recibió por parte de la pareja de la mujer, el delincuente intentó huir pese a las lesiones que sufrió. De igual manera, la persecución se extendió hasta la intersección de las calles Jara y Libertad, donde el agresor terminó en el suelo, debido a las fracturas en ambos brazos.

El delincuente fue imputado tras el intento de robo y la golpiza

A raíz de este escenario, personal policial y médico acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del sospechoso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

De esta forma, el delincuente estuvo internado bajo estricta custodia policial y fue formalmente notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado del vehículo dejado en la vía pública.

hospital mar del plata

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, intervino rápidamente tras el incidente. El representante del Ministerio Público dispuso la realización de peritajes sobre el Fiat Uno para constatar los daños ocasionados y recabar elementos probatorios.

El fiscal informó que el imputado será sometido a pericias médicas y psicológicas para evaluar su estado al momento del hecho. La instrucción judicial continúa con la toma de testimonios y el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado la secuencia, según confirmaron voceros judiciales.

Intentó robarle a un gendarme y terminó asesinado en medio de un tiroteo

Un intento de robo terminó en un feroz tiroteo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, donde un delincuente fue asesinado y tres personas resultaron heridas. De acuerdo con las primeras informaciones, una banda de entre cinco y seis ladrones que se movían en dos autos sorprendieron a un gendarme en la puerta de su casa.

En cuestión de segundos, los delincuentes trataron de robarles sus pertenencias, pero el agente sacó el arma y respondió a los tiros. En ese momento se desató una balacera en plena calle que terminó con un delincuente muerto y las víctimas, heridas.

La víctima, que estaba vestido de civil junto a su pareja, respondió a tiros para evitar el asalto y se desató una lluvia de balas. Por un lado, el gendarme recibió un disparo en la boca y su pareja terminó con una herida de bala en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ballestrini, donde quedaron internados en grave estado.