Internaron a la diputada Marcela Pagano y denuncian que recibió aprietes

“Está muy nerviosa por el apriete por el tema juicio político. Se quiere ir de la clínica, pero el médico me dice que así, a los vómitos, no puede estar”, siguió. “Está muy nerviosa por el apriete por el tema juicio político. Se quiere ir de la clínica, pero el médico me dice que así, a los vómitos, no puede estar”, siguió.

Sobre el conflicto político en el que quedó envuelta, luego de quedar desafectada como titular de la comisión de Juicio Político en medio de una interna a cielo abierto dentro de La Libertad Avanza, desde su entorno enfatizaron que “ella no quiere nada más que cumplir la ley”.

En los últimos días, Pagano venía insistiendo en que la reunión de comisión del jueves pasado en la que fue votada por mayoría para hacerse de la presidencia de dicho cuerpo fue "legal" ya que tenía el quórum reglamentario.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que fue quien impugnó el nombramiento de la diputada con el apoyo de Karina Milei, dijo que dicha reunión de comisión había sido suspendida unos minutos antes de que empezara, por lo que la votación no tenía validez alguna.

El riojano también explicó que Pagano "no tenía el consenso del bloque" para quedar al frente de una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, y que la nominación de la periodista fue un intento unilateral de un sector de su espacio.

Escándalo en la Cámara de Diputados.jpg En medio de un escándalo la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, suspendió la reunión de la comisión de Juicio Político en que se había designado a Marcela Pagano como presidenta.

El promotor de esa designación fue el diputado nacional Oscar Zago, cuya insistencia le costó su cargo como presidente del bloque de La Libertad Avanza: en la noche de ese jueves, lo reemplazaron por Gabriel Bornoroni.

Molesto con su desplazamiento, el porteño pegó el portazo del bloque de La Libertad Avanza para conformar una bancada de con otros tres integrantes del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque pidió seguir articulando con el oficialismo mediante un interbloque. Pagano, por el momento, permanece en el bloque de La Libertad Avanza.

El escándalo que desató la interna en La Libertad Avanza

Una inesperada interna dentro del oficialismo derivó en un escándalo en la Cámara de Diputados cuando se disponían a elegir autoridades para la Comisión de Juicio Político. Es que, a pesar de las presiones internas del presidente, Martín Menem, para suspender la convocatoria de la comisión de Juicio Político, los legisladores eligieron a la libertaria Marcela Pagano como presidenta.

Mientras que, el resto de las autoridades elegidas fueron: Paula Oliveto de Hacemos Coalición Federal y Leopoldo Moreau como vicepresidentes.

Minutos más tarde, Menem convocó a una nueva reunión constitutiva de la comisión para el jueves 18 desconociendo así la elección de esta mañana. Pese a esto, en una nota firmada por Pagano, los diputados le enviaron una nota al presidente de la Cámara Baja en la que le notificaron la conformación de la comisión.

Martin Menem.jpg El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, suspendió la sesión.

“Por medio de la presente le informo que el día 10 de abril de 2024, en la sala 7 del piso 3 del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de DIECINUEVE (19) Sres. Diputados y Sras. Diputadas, ALMIRÓN, Lisandro, ARRÚA, Alberto, BRÜGGE, Juan, CARBAJAL, Fernando, EMMA, Nicolás, GAILLARD, Ana Carolina, GUTIÉRREZ, Ramiro, MARINO, Juan, MARTÍNEZ, Germán P., MONZO, Emilio. MOREAU, Cecilia, MOREAU, Leopoldo, OLIVETO LAGO, Paula, PAGANO, Marcela, PEDRINI, Juan Manuel, PENACCA, Paula, SNOPEK, Guillermo, YASKY, Hugo, ZAGO, Oscar, representativo de un número superior a lo reglamentariamente establecidos para alcanzar el quorum que habilitan su funcionamiento, se ha reunido, constituido e instalado la comisión de Juicio Político, hecho lo cual ha procedido a elegir por unanimidad de todos ellos para cada uno de los cargos, las siguientes autoridades”, dice en el texto.

La escandalosa elección de la Comisión de Juicio Político

La situación se planteó minutos antes de la citación de la reunión prevista para las 11 de la mañana, el titular del cuerpo envió una nota interna suspendiendo la convocatoria. Los diputados desconocieron la determinación y nombraron a las autoridades. “Esto es un papelón”, dijo el oficialista Óscar Zago. Los hoy legisladores y expresidentes de la Cámara, Leopoldo y Cecilia Moreau y Emilio Monzó, coincidieron que “es una anomalía que nunca hemos visto. No se puede suspender una comisión, debe funcionar, sino será un mal antecedente parlamentario”.

Ante la presencia de los representantes de los diferentes bloques políticos, La Libertad Avanza mostró sus fisuras internas. El correntino Lisandro Almiron usó la palabra en la comisión para responderle al propio Oscar Zago quien al resto del cuerpo les “pidió disculpas”, por las desprolijidades.

“Acá ha habido varias mociones, una es la de hacerse de la presidencia a la oposición (la planteó el radical Fernando Carbajal) cosa que no compartimos, no consentimos, no convalidamos y no somos parte respecto a esa propuesta. Si tenemos orgánicamente autoridades, en nuestro caso particular un presidente que representa, que fue votado por este bloque y que tiene un mandato interno podemos hacer la reserva (del nombre del candidato a presidir la comisión) y resolverlo internamente. La propuesta del presidente de bloque (propuso a Marcela Pagano) que no representa desde este momento los intereses del bloque ya que no entiende que hay momentos que se debe ser prudente " cuestionó Almiron.

Marcela Pagano. Javier Milei. jpg Marcela Pagano junto a Javier Milei.

Marcela Pagano dejó en claro su posición: “Quiero despegarme de esta desprolijidad, ya que, no por ser nueva y ser oficialista, me voy a creer más que el resto de los diputados que están en esta sala. Me enteré como todos de esta convocatoria”. Zago habló el sábado por WhatsApp con el presidente Javier Milei y le informó de la decisión del bloque de postular a la experiodista para encabezar la estratégica comisión. Recibió un ok como respuesta.

Desde Unión por la Patria (UxP), su presidente Germán Martínez y otros legisladores como Carolina Gaillard y Juan Manuel Pedrini solicitaron seguir con lo previsto para la comisión y elegir autoridades. El jujeño Guillermo Snopeck pasó lista de los presentes, el libertario Nicolas Mayoraz lo cuestionó fuertemente entendiendo que la reunión estaba suspendida. Al no prosperar se retiró del lugar del encuentro y junto a él los otros libertarios Almiron y Lilia Lemoine.

Tras varios cruces de palabras entre los diputados, avanzaron con su cometido y nombraron a las flamantes autoridades. La radical Karina Banfi entendió que esta situación no impactará en los futuros debates parlamentarios como la Ley Ómnibus o el Acuerdo Fiscal. “Hubo una desinteligencia e inexperiencia de parte de las autoridades en llevar adelante en las convocatorias de las comisiones, ya que le llegó a varios diputados minutos antes de la convocatoria una suspensión de la integración”.

Zago pegó el portazo y armó su propio bloque

El diputado nacional Oscar Zago conformó su nuevo bloque tras ser removido de la Presidencia de la bancada de La Libertad Avanza, pero aclaró que seguirá respaldando a Javier Milei pese a los cruces de los últimos días con gran parte del oficialismo.

El ex jefe del bloque oficialista envió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la nota para informarle de la creación de la banca MID-Movimiento de Integración y Desarrollo.

Además, invitó a sus pares de La Libertad Avanza y los partidos Demócrata, Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad, Libertario y de todas las demás fuerzas políticas que acompañen el proyecto del Presidente de la Nación a crear un interbloque.

Junto al titular del flamante bloque, conforman el MID los legisladores Eduardo Falcone que será secretario administrativo, y María Cecilia Ibáñez, con el sello de Secretaría Parlamentaria.

oscar-zago.jpg El exjefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago.

Por qué Oscar Zago se "cortó solo"

El accionar de Zago se da luego del escándalo por la fallida designación de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que derivó en su remoción al frente de la jefatura del bloque, acusado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de haberse "cortado solo" en la postulación de Pagano y por haber participado de la votación (que luego quedó invalidada) pese a que el presidente de la Cámara de Diputados la había suspendido previamente.

La conformación del interbloque no sorprende, dado que el porteño había anunciado que encabezaría una bancada independiente, aunque aliada al Gobierno. “Sigo perteneciendo al frente, con mi partido político. Mi partido político hará un bloque seguramente, conversaremos con los diputados que tenemos, que son dos más, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a ser dentro del bloque como nos llamamos que somos MID. Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque", anticipó Zago.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, trabaja en “purificar” el armado libertario y vía su delfín político, el riojano Martín Menem logró reemplazar a Zago por el legislador por Gabriel Bornoroni, con quien mantiene sintonía fina.

Los nombres del ex defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la periodista Marcela Pagano se suman a la extensa lista integrada por Ramiro Marra, Carolina Piparo, Carlos Kikuchi, entre otros “fundadores” de La Libertad Avanza, que fueron marcados a fuego por “El Jefe”, como la apoda el mandatario.