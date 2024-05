Internas en el Gobierno: impugnaron la designación de Ramiro Marra y hay bronca

Cómo se llevó adelante la interna en el Gobierno

Ante el pedido de impugnación de Rámirez, la presidenta del legislativo porteño, Clara Muzzio sometió a votación la cuestión de privilegio, lo que requiere dos tercios del cuerpo a favor, pero la solicitud no consiguió respaldos y pasó a la Junta de Interpretación y Reglamento.

La legisladora libertaria, que responde a la hermana del Presidente, recordó durante su argumentación que el bloque de LLA había quedado conformado por los diputados Rey, Alifranco, Rebeca Fleitas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert, quienes fueron notificados de que ella sería la jefa de la bancada.

Karina Milei y Ramiro Marra.jpg Ramiro Marra suele ser apuntado por sus compañeros del Gobierno de La Libertad Avanza.

En marzo pasado, todos los legisladores del bloque firmaron la conformidad respecto de su designación, a excepción de Marra, Reta y Casielles. .

Con relación a estos tres integrantes del bloque, Ramírez citó la nota que había presentado en abril impugnando la elección de Marra, donde manifestó que no se “encuentran legitimados para realizar ninguna presentación con relación al bloque LLA, dado a que no forman parte del mismo al no haber suscripto la nota de fecha 6 de marzo 2024”.

“Hasta tanto sea resuelta la presente impugnación se deberá mantener la composición y autoridades del bloque LLA conforme a los que resulta de la nota de fecha 6 de marzo”, cerró.

La pelea de Ramiro Marra con Juan Grabois

Ramiro Marra y Juan Grabois protagonizaron un durísimo cruce en televisión en medio del escándalo que se destapó por la presunta extorsión de las organizaciones sociales a los beneficiarios de subsidios. El debate comenzó ya con fuertes acusaciones, pero fue escalando con el correr de los minutos y terminó con gritos e insultos.

Una de las lanzas del libertario fue la denuncia contra el piquetero por la utilización del Fondo de Integración Socio Urbana. “Vos le sacás plata a la gente y no te hacés cargo de lo que sos”, fue una de las frases del legislador porteño que detonó el debate.

El ex funcionario de Alberto Fernández recogió el guante y se defendió: “¿Vos tenés alguna prueba de que yo le saco plata a la gente?”, dando inicio al griterío en un sinfín de acusaciones cruzadas.

Embed JAKAJALJ la domada que le pego Grabois a Marra es impresionante jakajajaka totalmente arruinado. Fin. pic.twitter.com/LfdyA9UVvz — Mati Aromi (@MatiAromi) May 16, 2024

En un punto, Grabois decidió usar la artillería pesada y le espetó a Marra que "vos ganás más de tres palos, con la nuestra... te hacés el libertario pero cobrás de los impuestos de la gente; yo no eh, yo vivo de mi actividad privada desde los 18, nunca tuve cargo público".

A medida que la tensión escalaba, cada pregunta generaba una respuesta más fuerte. En un momento, Grabois le consultó a Marra si pensaba votar a favor de la suba del ABL, a lo que el libertario respondió afirmativamente. Allí, el dirigente social le dijo que era un "trucho" y que había asegurado estar "a favor de bajar impuestos".

Marra le señaló que "sí, para cortar los curros. Te cortamos los curros", y Grabois le marcó "a mi no me cortaste nada, sigo igual que antes. Estás mintiendo. No tenés pruebas de nada de lo que decís".