Javier Milei atrapado entre sus propios errores y la gestión errática de una crisis

El Presidente nunca imaginó que ese "cisne negro", en referencia a la irrupción de un fenómeno imprevisto y abrupto , podía surgir de un error no forzado, generado por él mismo, que en menos de cinco horas golpeó a su administración con una fuerza directamente proporcional a la credibilidad que puso en juego.

Desde que estalló el escándalo, la gestión de la crisis ha sido errática. Milei primero difundió un tuit promocional del blockchain (Viva La Libertad Carajo Project), lo fijó y luego lo borró. Después se justificó y dijo que no tenía nada que ver con la iniciativa y que no estaba interiorizado. Casi 48 horas después, el empresario Hayden Mark Harris se autodefinió como asesor del presidente argentino, dijo que temía por su vida y negó que Milei no estuviera al tanto del proyecto.

También aseguró que está dispuesto a respaldar la operación con 100 millones de dólares y que estaba sorprendido por la respuesta del presidente cuando borró el tuit. Algunos acusan a Milei de haber originado el derrumbe con borrar lo que había escrito, pero la caída fue cuando cuatro billeteras tiraron del mantel.

posteo milei cripto

Un experimento que salió mal

El joven Harris, que aparece sonriente junto al presidente en su oficina, sostuvo que fue un experimento que salió mal y se animó a anticipar que Milei contestará a los interrogantes. Harris es ciudadano estadounidense y, a diferencia de todos los posibles acusados por fuera de su país, puede transformarse en el objetivo inmediato de las investigaciones que iniciará la Oficina Federal de Investigaciones por la presunta estafa.

Junto con el empresario argentino Mauricio Novelli y el asesor Demián Reidel, el joven empresario estadounidense es parte de un entramado de relaciones vinculadas al mundo del blockchain que habrían llegado a las puertas del despacho presidencial de la mano de la secretaria General, Karina Milei y del portavoz, Manuel Adorni.

La crisis está en pleno desarrollo y su pulso no sólo dependerá de la autodefensa pública que articule la Casa Rosada. Estará definida por la ofensiva judicial que impulsen los daminificados en Argentina y en Estados Unidos. Durante el fin de semana se presentaron 112 denuncias por estafa que están en manos de la jueza federal María Romilda Servini.

En Washington, un estudio de abogados impulsó un "Reporte de Operaciones Criminales" al FBI y al Deparmento de Justicia. La presentación lleva la firma del abogado Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, especializado en casos de fraudes financieros. La Casa Rosada se apresuró en apuntar que el letrado estuvo detenido durante 2011en Paraguay por extorsión. Más allá de los antecedentes del denunciante, el caso también fue informado a la Stock Exchange Comission (SEC), cuyo paralelo en Argentina es la Comisión Nacional de Valores.

FBI.jpg

La acusación sostiene que la operación originó ganancias ilegales de 80 a 100 millones de dólares, impulsadas por Davis, el ciudadano de Singapur Julian Peh y los argentinos Novelli y Manuel Terrones Godoy. Cada detalle que se conoce demuele la versión inicial que jugó Milei para despegarse. Cada vez resulta menos verosímil que no estuviera al tanto de la génesis de esta operación e incluso del momento elegido: un viernes por la noche, en vísperas de un fin de semana que en Estados Unidos es largo, porque este lunes fue el feriado del día de los presidentes. El mercado norteamericano recién se activará este martes y por eso la Casa Rosada corre a las apuradas para articular una reducción de daños que resulte más eficaz que la primera y errática gestión de la crisis apenas estalló.

La credibilidad de Javier Milei en riesgo

Más allá de las implicancias judiciales, Milei trizó el espejo de su propia credibilidad, la puso en riesgo sobre un tema que aparentemente es de su especialidad como economista y dejó al desnudo la fragilidad que tiene cuando toma decisiones. Junto a la acusación de estafa, es uno de los puntos principales de la ofensiva que prepara la oposición en el Congreso. En la Cámara Baja el peronismo apuesta al juicio político y los aliados esquivos varían entre una comisión investigadora, una interpelación y pedidos de explicaciones. Pero nada se cristalizará antes del 1 de marzo, cuando Milei hable ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período 143 de sesiones ordinarias, que posiblemente tenga el escándalo como eje del primer semestre del año.

Esta semana volverá a viajar a los Estados Unidos para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora. Ese mismo influyente dispositivo de la derecha y ultraderecha norteamericana también está conmovido por el escándalo. Lo mismo pasa con el presidente republicano Donald Trump, que podría recibirlo en Washington, pero ahora enredado en una denuncia por estafa que podría restarle credibilidad, incluso en la Casa Blanca.

javier milei bandera estados unidos

El FBI depende del Departamento de Justicia, es decir, del ministerio que reporta directamente al presidente norteamericano. Tanto en Washington como en Buenos Aires Milei deberá contratar abogados para defenderse ante los estrados judiciales. La otra pulseada, la política, recién comienza y ensombreció, como nunca antes, el momento de euforia e imagen positiva que tenía el Gobierno por la disminución de la inflación. Junto al ajuste fiscal es la única agenda positiva de un presidente que ahora está acusado por promover una estafa que, además de dañar su credibilidad, lo golpea en uno de los núcleos más sensibles de sus votantes.