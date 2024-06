Javier Milei celebró los seis meses de Gobierno y la baja de la inflación: "No vuelven más"

Embed Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación eso explica porque la casta está tirando con todo. Están quemando las naves y la desesperación se hace evidente. Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/biLGynKqTF — Javier Milei (@JMilei) June 9, 2024

Con el estilo que lo caracteriza, el presidente apuntó nuevamente contra la casta, a la que señaló por no aceptar los cambios que impulsa en materia económica y política el gobierno libertario.

Nuevamente, los comentarios de Milei fueron por la inflación, algo que según él, "desespera" a la casta. "Están quemando las naves y la desesperación se hace evidente", escribió hoy, adjuntando una imagen con los datos por sector de la economía.

En el cierre de su posteo, dejó una fuerte frase en clave política: "Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más", concluyó el Presidente.

Jorge Lanata arremetió contra Javier Milei

Jorge Lanata salió a criticar al presidente Javier Milei. Cuestionó el proyecto de país que quieren y descartó la posibilidad de inversiones para el año que viene. También se refirió a la pobreza y al trato del mandatario con la prensa.

En diálogo con el periodista Nelson Castro, Lanata se despachó con todo y dijo: "Milei es un fenómeno curioso, por llamarlo de algún modo, a mi me preocupa cómo es el país que él piensa. Hoy hay 55% de pobres, pero me da la sensación de que el país que sueña Milei es uno que capaz tiene 80% de pobres y un 20% de clase media-alta y media”.

En esta línea, señaló: "Porque yo no veo que vayan a haber inversiones en corto y mediano plazo, me refiero en PyMES, que son las importantes. Porque las inversiones grandes reactivan la economía, pero no es lo que alcanza para reactivar la economía cercana, la microeconomía, y no se no sé si van a estar a lo largo del 2025″.

Los cruces entre el periodista y el presidente comenzaron en abril cuando el conductor de Radio Mitre lo denunció por "Injurias", luego de que este lo acusara de "ensobrado" por ser sus opiniones contra el Gobierno.

“Milei ha ido mucho más allá del ejercicio de su derecho a difundir ideas ideas y opiniones. Se ha dedicado a agraviarme sin justificativo ni causa alguna”, sostuvo Lanata en su querella, patrocinada por los abogados Elba Marcovecchio y Patricio Carballés.

El periodista denunció un “ataque incesante a la prensa”, que incluye, además de su caso, a otros colegas a los que el Presidente también cuestionó en sus redes sociales.