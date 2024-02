Javier Milei descalificó a Ignacio Torres y recrudeció el conflicto con Chubut: "Pobrecito, Nachito no la ve"

El presidente Javier Milei volvió a salir al cruce del gobernador de Chubut, Ignacio Torres , en plena tensión por la advertencia del jefe provincial patagónico de no enviar gas ni petróleo a partir del miércoles si no hay un acuerdo por la retención a la coparticipación, de $13.500 millones, que desde la jurisdicción plantean que es "ilegal".

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", dijo Milei en una entrevista desde Estados Unidos con La Nación+.