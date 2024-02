El pasado 27 de enero, el usuario Javier Smaldone (@mis2centavos) compartió un particular análisis en Twitter: un recuento de los "likes" (me gusta) de Javier Milei en la ex red social del pajarito. Y este viernes renovó el conteo, alertando de un particular dato: el Presidente está demasiado pendiente de las redes en pleno debate por la Ley Ómnibus.