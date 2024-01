Javier Milei gana algo de tiempo con el FMI, pero no está resuelto el problema

Así lo señalaron los economistas Salvador Distéfano, Gabriel Caamaño (Consultora Ledesma), Salvador Vitelli (Head of Research de Romano Group), y los analistas de los mercados Marcelo Trovato y Christian Buteler

Para el mercado es una buena noticia que se reflote el acuerdo con el organismo de crédito aunque persisten las dudas sobre el programa del gobierno de Milei, mas que nada, por la capacidad de gestionarlo políticamente.

El consultor Salvador Disstefano señaló que “el acuerdo con el FMI es una condición necesaria pero no suficiente para cambiar el escenario económico, se necesita la aprobación de las leyes”..

Javier Milei. FMI.jpg Javier Milei y el FMI siguen en tensión.

“El acuerdo con el FMI es una bocanada de aire fresco, pero nada que cambie la historia. La Argentina va a recibir U$S 4.700 millones, con eso cubre los vencimientos de capital de diciembre, enero y abril. Para el resto del año 2024 solo queda un vencimiento de capital en julio de U$S 651 millones”, explicó.

Pero advierte que “en el año 2025 comienza otra historia” al asegurar que “en lo que respecta a intereses durante el año 2024 Argentina debería pagar la friolera de U$S 1.505 millones”. “Podríamos decir que el gobierno compró tiempo con este acuerdo, en primer lugar, cumple con el organismo internacional sin firmar un nuevo acuerdo”, dijo Distéfano

Por su lado, Gabriel Caamaño señaló que “sigue siendo el mismo programa, no hay uno nuevo” ya que lo que se hace ahora es “reorganizan los desembolsos, poniendo más Derechos Especiales de Giro (la moneda del FMI) al principio y menos después para que no presionar sobre Reservas hasta cosecha gruesa”.

Agrega que “el FMI se sube a la meta fiscal de Milei, que es claramente la única que le interesa”. En ese sentido, considera que “2% de superávit primario es el equivalente al equilibrio fiscal” de modo que se puede asegurar que “no hay endurecimiento del FMI”.

Caamaño advirtió que “desde mayo o junio, dependiendo con qué dólares se salde vencimiento de enero, el flujo neto con el FMI se pone re-negativo”. “Argentina sigue teniendo vencimientos en dólares por bonos. De 2025 en adelante el flujo con FMI es recontra negativo”, explicó..

Salvador Vitelli, por su parte señaló que “todavía falta decisión del board (directorio del FMI), pero hay acuerdo a nivel de staff (técnicos)”. “Argentina recibiría u$s 4.700 millones y con esto blindan los pagos a realizar de enero hasta abril”, explicó.

En tanto, Marcelo Trovato indicó que “nadie en su sano juicio esperaba fondos frescos del FMI, pero es muy importante haber llegado, a tan sólo un mes de haber asumido, a un acuerdo ya que despeja un problema de los varios heredados”.

Mientras que Christian Buteler coincidió en que “el gobierno logró reflotar el acuerdo con el FMI al mes de haber llegado a la Rosada”. “Es positivo porque logra con esos u$s 4.700 millones despejar los vencimientos de capital hasta abril. Las metas se mantienen y el gobierno propone un superávit primario del 2% del PIB”, indicó

Las críticas de un ex funcionario

Eduardo Setti, quien hasta hace un mes se desempeñaba como secretario de Finanzas de Sergio Massa, expresó su crítica al acuerdo:

“No está aprobado el acuerdo. Falta que pase por el Directorio. Sergio Massa, entre el FMI y la gente, eligió a la gente y el país”. “Una negociación en la que se entrega todo lo que el otro pide no es una negociación. El FMI es claro cuando establece que no confían en que las políticas de Caputo y del gobierno de Milei vayan a lograr los resultados que persiguen”, advirtió.

Setti dice que el Fondo “le recomienda a Milei un rumbo de baja de inflación, fortalecimiento de reservas, y habla de una ‘eventual’ recuperación de la producción, la demanda y los salarios reales”.

Sergio Massa. FMI.jpg

“Es decir: lo contrario de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió siempre y en todos los lugares en donde se siguió a rajatabla un programa del Fondo en lugar de uno de desarrollo nacional”, opinó.

El ex funcionario criticó que “Milei le ofrece al FMI más de lo que se le pide y no consiguieron ni un dólar fresco”. “De los u$s3.500 millones, u$s2.400 millones era lo adeudado del año 2023 y el resto para pagar la deuda a CAF que le prestó hace 20 días y al propio FMI”. “Fue a pedir y le contestaron: no hay plata”, dijo Setti..