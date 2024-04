Javier Milei habló de una posible reelección: "podría llegar a estar por ocho años más"

El jefe de Estado se refirió a su continuidad al frente del Poder Ejecutivo a partir de 2027 -fecha de las próximas elecciones presidenciales- dependerá del resultado de su plan de Gobierno: "estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho años, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural", aseguró Milei.

Emulando al exmandatario estadounidense Donald Trump, dijo estar “fuertemente comprometido” con la idea de “hacer grande nuevamente a la Argentina” y contó su derrotero con el DNU 70 y la Ley Ómnibus, que todavía no logró aprobar. Fue ante un auditorio lleno de empresarios, que antes habían escuchado también al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y al dirigente venezolano Juan Guaidó.

Durante su participación, el Presidente defendió los recortes que realizó en la economía y dijo que está haciendo el ajuste "más grande" de la historia.

"Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI (Fondo Monetario Internacional). Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando", explicó Milei.

En defensa de su plan, el Presidente aseguró que la Argentina puede “volver a ser potencia” y un lugar “donde vale la pena vivir”. Acto seguido, arremetió contra sus detractores. “Los que están defendiendo los intereses de la casta no solo son los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, los medios ensobrados que defienden intereses espurios, los sindicalistas que no representan a los trabajadores sino sus propios intereses y los intelectuales funcionales”, enumeró.

Milei de cara al 2027

Durante su participación, analizó el poder electoral de La Libertad Avanza de cara a los próximos comicios: "Depende si los resultados son favorables".

"En la medida que los resultados nos acompañen, va a haber posibilidad de hacer algo así. Y si no, será la decisión de la gente eso. Esta es la decisión de la gente. Si hoy hubiera un balotaje, ganaríamos 58 a 42. O sea, hoy ganaríamos por 16 puntos", aclaró.

Y agregó: "Le voy a decir más, si se piensa en primera vuelta, sacaríamos 48 puntos. Eso nos alcanzaría para ganar en primera vuelta, porque quien mejor está posicionado tiene 20% de intención de votos. Pero no solo eso. Eso no quiere decir que los diez puntos restantes no los pudiéramos conseguir. Una parte supongo que consigue la mitad a pesar de estar haciendo el ajuste fiscal y el ajuste monetario más grande de la historia de la humanidad".

El cruce con un periodista

Milei, que en una parte de la charla dialogó con el mandatario paraguayo Santiago Peña, habló durante varios minutos con Feinmann y también con el conductor local Jorge Torres. Molesto por una reflexión del periodista, Milei lo acusó de no estar "a la altura de poder dialogar con un presidente".

Romero le preguntó a Milei qué pasaría en caso de que las políticas que viene llevando adelante no prosperen, algo que molestó al mandatario.

"Jorge, me parece que tu apreciación es absolutamente desafortunada. Estás rayando la grosería. Vos me estás diciendo: 'ustedes describen muy bien, pero después pasan estos desastres'. Te aviso que yo recién ingresé en política hace dos años. Y que llevo recién como Presidente de la Nación poco más de casi 120 días. Por lo tanto, esa apreciación es absolutamente fuera de lugar y no tiene ningún sentido", le cuestionó Milei.