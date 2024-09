¿Javier Milei miente? Qué dice la última encuesta nacional

Encuesta Javier Milei.jpg

El examen de las frases más contundentes de Javier Milei

La primera pregunta plantea la evaluación de varias declaraciones recientes del presidente. En relación a la frase "estamos arrasando con la inseguridad", el 62,7% de los encuestados opinó que es mentira, mientras que un 27,6% la consideró verdadera, y un 9,7% no supo qué opinar. Ante la afirmación de Milei de que "les duele que yo sea uno de los políticos más importantes del planeta tierra", un 64,7% no le creyó, mientras que el 25,5% sí lo hizo y un 9,8% no opinó al respecto.

Una frase que también despertó polémica fue la que señaló que "todos mis opositores, incluidos científicos, periodistas y artistas, son ratas inmundas, fracasadas, repugnantes y vomitivas". En este caso, un 65,4% de los encuestados afirmó que no le cree al presidente, contra un 24,6% que consideró que es verdad y un 10% que no supo qué decir. En relación a la afirmación de que "hace cuatro meses que los salarios le vienen ganando a la inflación", el 68,7% de los encuestados no le creyó, mientras que un 22% apoyó la declaración, y un 9,3% no tuvo una opinión formada.

Encuesta Javier Milei (1).jpg

En tanto que, un 66,3% de los encuestados no creyó que "en todas las áreas estamos haciendo cosas maravillosas", mientras que un 22% apoyó esa afirmación y un 11,7% no supo qué opinar. Asimismo, ante la frase "la verdadera motosierra se aplicó a la política, no a la gente", un 69,2% de los encuestados expresó que no le cree, frente a un 22% que sí lo hizo y un 8,8% que no opinó.

La situación se agrava aún más cuando Javier Milei afirmó que "las jubilaciones están 5% arriba, quiere decir que le ganamos a la inflación", ya que un 71,7% de los consultados no le creyó, mientras que solo un 19,5% apoyó la declaración, y un 8,8% se mantuvo indeciso. Del mismo modo, frente a la afirmación de que "está mejorando el empleo", un 68,9% de los encuestados no le dio crédito, mientras que un 18% lo consideró cierto y un 13,1% no supo qué responder.

Qué nivel de confianza tiene la gente en las instituciones del país

La encuesta también exploró el nivel de confianza en diversas instituciones del país. Las universidades públicas sobresalieron, con un 71,5% de confianza, mientras que un 26% mostró desconfianza. A la salud pública también le fue bien: tuvo un 71,2% de confianza y un 27,3% de desconfianza. El CONICET, una institución atacada por el gobierno de Milei, mantuvo una confianza del 64,3%, mientras que las universidades privadas obtuvieron un 56,4% de confianza y un 30,1% de desconfianza.

Encuesta Javier Milei (2).jpg

La desconfianza en las instituciones llegó a niveles alarmantes en otros sectores. El INDEC, por ejemplo, apenas consiguió un 42,2% de confianza, frente a un 51,2% de desconfianza. La Iglesia Católica también fue duramente evaluada, ya que un 60% de los encuestados expresó desconfianza en ella, mientras que solo un 33,3% mostró confianza. Las redes sociales quedaron aún peor posicionadas, con un 73% de desconfianza y apenas un 22,9% de confianza.

Un 74,2% de los encuestados expresó desconfianza hacia los sindicatos, mientras que un 20,9% confió en su labor. El periodismo registró una cifra aún más negativa, con un 76,1% de desconfianza frente a un 19,9% de confianza. Los partidos políticos y el Congreso Nacional obtuvieron uno de los peores resultados en el relevamiento, con un 76,5% y un 82,1% de desconfianza, respectivamente.

Economía y dolarización

La encuesta también preguntó sobre la percepción general del gobierno de Javier Milei. Un 57,3% de los encuestados desaprobó su gestión, frente a un 42,3% que la aprobó. La tendencia de desaprobación ha mostrado un incremento constante desde abril, cuando era del 52,5%, hasta alcanzar el 57,3% actual, mientras que la aprobación disminuyó del 47,2% al 42,3% en el mismo periodo.

Encuesta Javier Milei (3).jpg

Otro dato relevante es la percepción económica de la población. Ante la pregunta sobre cómo creen que estará su situación económica dentro de un año, un 42,7% consideró que empeorará, mientras que un 30,5% opinó que mejorará. Además, la encuesta reveló que el 42,8% de los encuestados cree que una nueva devaluación del peso es muy probable.

Dolarizacion.jpg

Con respecto a la dolarización, una promesa de Javier Milei, los consultados opinaron que no se llevará a cabo: el 41,4 por ciento dijo que porque "no puede"; un 4,2 por ciento dijo que "porque no quiere"; un 13,9 por ciento dijo porque "no sabe cómo" y un 32 por ciento dijo porque "fue una promesa y nada más".