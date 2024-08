Javier Milei respaldó a Lionel Messi tras el ataque a su mansión en Ibiza y le reclamó a Pedro Sánchez

Embed En España, los comunistas que quieren "asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático" vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia.



Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro… — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2024

El mandatario concluyó: “El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

El ataque a la mansión de Messi en Ibiza

Este martes, activistas medioambientales de Futuro Vegetal vandalizaron con pintura roja y negra la fachada de la mansión de Messi en Ibiza para denunciar la “responsabilidad de los ricos” en la crisis climática.

Desde el grupo aseguraron que la acción busca denunciar la "responsabilidad de los ricos" en la crisis climática global, y que para ello implementan acciones que definen como "de desobediencia civil no violenta". En este sentido, también mencionaron la desigualdad en las responsabilidades y obligaciones.

Embed

Los activistas mostraron una pancarta en la fachada de la casa y también el jardín con lemas en inglés que proponían ayudar al planeta, comerse a un rico y abolir a la Policía.

"Help the planet, eat the rich, abolish the police", rezaba uno de los carteles, que en español significa "Ayuda al planeta, cómete un rico, abolir la policía". Esa fue una de las imágenes que recorrieron el mundo a través de la cuenta de Instagram de Futuro Vegetal.

Qué dijo el grupo que atacó la mansión de Lionel Messi

"Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza. La mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. Mientras esto sucede, solo en Baleares han muerto entre 2 y 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor. El 1% más rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres. Esto solo es posible por el sostenimiento por parte de los poderes públicos de un sistema económico-social que atenta contra la vida", aseguraron en la cuenta @futurovegetal.

messi-casapng.webp

En este sentido, agregaron que "mientras que la extrema derecha culpa de la crisis a las migrantes y demuestra una extrema violencia contra ellas, quienes luchamos por un mundo mejor tenemos claro que el problema es la desigualdad social. Atajemos los problemas de raíz. Necesitamos un cambio radical de sistema para afrontar la Crisis Climática".

El posteo, que cuenta con varias imágenes, acumuló más de 800 likes pero también se llenó de comentarios. Muchos de ellos critican el accionar del grupo y apuntan a que las protestas debían ser "en casas de los políticos"; al tiempo que se preguntan "qué tendrá que ver Messi con el calentamiento global".

Cómo es la mansión de Lionel Messi en Ibiza

La propiedad le costó al crack rosarino 11 millones de euros. Se trata de una impresionante casa de 568 metros cuadrados que está ubicada en la península al oeste de la famosa isla española. En 2018, “Sa Ferradura” -como se conoce al inmueble- ganó el premio como “mejor finca vacacional” de Europa de los premios World’s Best Boutique Hotel. La mansión se alquilaba por 300 mil euros a la semana en temporada alta.

Mansión Lionel Messi en Ibiza.jpg "Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso”, expresó Javier Milei en su cuenta de X. Foto: Google.

La casa cuenta con seis habitaciones con capacidad para 12 personas, varias terrazas y zonas al aire libre, una piscina de 23 metros y otra enclavada en un jardín tropical, así como un gimnasio y una plataforma de mezclas para DJ. Además, tiene una plantilla de 22 empleados, desde cocineros a personal de lavandería.