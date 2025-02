Javier Milei tomó una decisión clave respecto al dólar: hay fecha para el fin del cepo cambiario

"Nuestra política es dureza en lo fiscal, no negociar el déficit cero y mantener una política monetaria dura. Si después tenemos puentes financieros para acelerar, bienvenido sea", explicó.

Además del dólar, el foco puesto en los impuestos

Por otra parte, Milei anticipó que los impuestos y las retenciones van a seguir bajando a medida que “la economía crezca" y el Gobierno "se vea dotado de más recursos”.

Santa Cruz, con dos facturas de gas en el mismo mes Las modificaciones no solo llegarán al dólar: los impuestos tendrán importantes cambios.

Y destacó que desde su llegada a la Casa Rosada lograron la salida de “10 millones de personas de la pobreza” y aseguró que “el problema de la inflación no esta resuelto” y “hay que seguir trabajando para erradicarla”.

Milei dijo que cumplió con el 78% de las promesas que hizo en campaña y adelantó que están trabajando en un nuevo mega DNU.

“Tenemos pensado, por ejemplo, ir contra 50 organismos del Estado. Al 60% estamos buscando cerrarlos, mientras que el resto los transformaremos o fusionaremos. Otro tema importantísimo. Argentina tiene 27 mil leyes vigentes, 70 mil decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método de Elon Musk. Vamos a pedirle a cada dependencia que haga una especie de desglose de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, el resto se va a derogar”, señaló en una entrevista televisiva.

Cómo fue el debut de la menor devaluación mensual

Debutó el menor ritmo de devaluación mensual en una jornada en la que el Banco Central pudo comprar US$ 17 millones y las reservas se acomodaron con una fuerte alza, por el inicio de mes.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

Las reservas brutas internacionales treparon US$ 1.149 millones debido a movimientos habituales de comienzos de mes que suelen compensar las pérdidas del último día hábil del mes previo.

El viernes pasado habían sufrido una pérdida de US$ 1.121 millones, para redondear un retroceso de US$ 1.300 millones en todo enero. Con el repunte de este lunes, las reservas subieron a US$ 29.456 millones.

En este escenario, el dólar oficial minorista -sin los impuestos- operó a $1.027.06 para la compra y $1.080,65 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotizó en $1.034,25 para la compra y a $1.074,25 para la venta.

En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo sobre los $1.220, y la brecha se ubicó en el 16%. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.054,25,75 centavos arriba del cierre del viernes.

Los contratos del dólar futuro cerraron con subas generalizadas, pese al ajuste a la baja en el "crawling peg" y a que el BCRA decidiera otra baja de tasas. Y el dólar MEP opera a $1.175,68, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 11,5%.

En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.179,51 y el spread con el oficial se posiciona en el 11,9%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) operó a $1.396,53. En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.192,22, según Bitso. El Bitcoin opera a US$ 94.872.