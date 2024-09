Javier Milei y los gobernadores de Juntos por el Cambio: una relación tirante que llegó al momento cúlmine

Se esperan dos reuniones en 48 horas. La primera será con Cristian Ritondo, que conduce el bloque amarillo en Diputados, y con Oscar Zago, que lidera tres bancas que se separaron de la Libertad Avanza. Al día siguiente haría lo mismo con los jefes de los demás bloques que tienen relación con el Gobierno. Pero los gestos que Milei busca construir todavía no llegan a los gobernadores de Juntos por el Cambio , la decena de mandatarios que podrían transformarse en un dolor de cabeza para el Gobierno.

En la Cámara de Diputados, los bloques del radicalismo y de Encuentro Federal convocaron para este miércoles a una sesión para desafiar el veto presidencial contra la ley de movilidad jubilatoria que sancionaron las dos cámaras del Congreso por dos tercios.

La preocupación para Javier Milei

Milei reunió a macristas y propios hace diez días para bancar el veto y bloquear la insistencia que podría ponerlo en aprietos. El Congreso puede rechazar el veto, pero necesita que la norma sea respaldada por dos tercios de los presentes en ambas cámaras.

mauricio-macri 1200.jpg La relación con Mauricio Macri, una de las claves para que el Gobierno de Javier Milei de un paso al frente en el Congreso.

Los antecedentes aumentan los temores del oficialismo. Durante la media sanción en Diputados los apoyos fueron de 160 respaldos, que superaron los dos tercios, y en el Senado sucedió lo mismo, con 61 votos a favor y 8 en contra. La insistencia requiere dos tercios de los presentes para habilitar el debate y también para la votación. El oficialismo buscará bloquear que la oposición logre su cometido. Deberían alcanzar 84 bancas y solo reúnen 74 junto al PRO. Los bloques opositores tienen un examen exigente, porque deben sentarse todos los bloques que apoyen la movida y, aun reuniéndolos, requieren 14 legisladores más para llegar a los dos tercios de los presentes sin el PRO y LLA. La pulseada principal está en torno a los 34 radicales que conduce Rodrigo De Loredo.

En el Senado ya hay una sesión convocada para este jueves, luego de una negociación que Victoria Villarruel encabezó la semana pasada para postergar, al menos por siete días, un escenario sombrío que podría incluir tres derrotas en un día. La vicepresidenta pactó con los bloques de la oposición dialoguista estirar la sesión por una semana para destrabar el tratamiento de la boleta única de papel, pero el radicalismo tiene divergencias internas que complican una salida. Algunos apuntan al correntino Gustavo Valdés y otros al senador porteño Martín Lousteau, pero lo cierto es que el proyecto que tiene dictamen desde enero no suma los acuerdos suficientes.

Primero fue la resistencia de Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro (JSRN) que responde al gobernador Alberto Weretilneck, y ahora es la UCR, que aparece como un obstáculo difícil de sortear porque hay un tema de fondo: los gobernadores de JxC no van a permitirle al presidente que avance con una reforma electoral tan importante cuando ha incumplido todos los compromisos que había asumido para mitigar el impacto del ajuste y destrabar las partidas presupuestarias que no les había girado.

Las dos sesiones más "difíciles"

Así como el horizonte es gris para la boleta de papel, se torna más oscuro para los otros dos textos que aparecen en el temario: la nueva ley de financiamiento universitario y el rechazo del Senado al DNU 656/24, que destinó 100.000.000.000 para los fondos reservados de la SIDE. En ambos casos se encierran duras embestidas opositoras registradas en Diputados durante agosto. El 15 fue aprobada la ley para las universidades por 143 respaldos, 77 rechazos y 1 abstención. El 21, una semana después, fue rechazado el decreto que le adjudican a Caputo por 156 votos a favor de impugnarlo, 52 en contra y seis abstenciones.

LEY BASES- SENADO- APROBADA-2.jpg El Senado será escenario de batallas estratégicas para el Gobierno.

En las dos sesiones se concretaron votaciones que repitieron la experiencia de los cambios en la movilidad jubilatoria: se combinaron voluntades peronistas, radicales y de partidos provinciales, aunque en el revés contra el DNU 656 sumaron 20 votos del PRO. Fue la primera vez que se encolumnó una parte del bloque amarillo, conducido por Cristian Ritondo, en contra de una iniciativa del Gobierno. Fue promovida por el expresidente Mauricio Macri y el círculo se cerraría el jueves que viene, como una clara señal de diferenciación, que no implica una ruptura.

La oposición ya tiene los votos para rechazar el decreto por mayoría simple e inscribir un hecho histórico, porque será la primera vez que dos cámaras del Congreso hacen caer un DNU firmado por un presidente.

Ese mapa de arena volverá a ser recorrido por el presidente cuando reciba a los jefes de las bancadas opositoras que le aportan votos en el Congreso. Quienes asistan a las reuniones saben que falta una pieza inestable pero determinante. La voz de los cinco gobernadores de la UCR, los tres del PRO y sus dos aliados, tienen un peso que puede resultar determinante por su poder de daño en momentos críticos.

El pedido para el Gobierno

"Nada ha cambiado, siguen sin cumplir con la palabra empeñada y el tiempo se termina", lamentaron cerca de un gobernador macrista. Casi al unísono, radicales y del PRO aseguran que no le piden a la Rosada auxilio, sino que les destraben las partidas discrecionales que les debían girar, los fondos coparticipables que han dejado de fluir y que pertenecen a cada provincia, junto a otra papa caliente: la ANSeS suspendió desde enero las compensaciones para las 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la nación.

javier milei despacho presidencial casa rosada

La bronca contenida de los mandatarios dialoguistas no es distinta a la que exudan los peronistas, aunque algunos han recibido más gestos de la Rosada que los que pertenecen a JxC. "No solo nos tratan igual que (al gobernador bonaerense Axel) Kicillof, sino que les destraban fondos para vivienda a (el mandatario riojano Ricardo) Quintela, mientras que a nosotros no nos responden nada", se quejó el representante de un importante cacique radical.

A los reclamos económicos y financieros de los gobernadores, Milei les responde con gestos políticos de acercamiento. El viernes viajó a Mendoza para participar de la convención 45 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y se encontró brevemente con el gobernador Alfredo Cornejo. Le propuso que encabece el Consejo de Mayo, la instancia que sigue estancada, pero que tiene el objetivo de aplicar los puntos del Pacto de Mayo firmado el 9 de Julio. El presidente quiere que el mendocino sea el interlocutor con los gobernadores que lo apoyan. Cornejo está muy lejos de la orientación que Lousteau le impone al partido y además gobierna una provincia con políticas similares a las nacionales y donde Milei se impuso por encima del 70% de los votos.

La semana pasada también hubo un gesto para el PRO. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue recibido por el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Se fotografiaron junto al dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, para anunciar una inversión de 400 millones de dólares para ampliar el parque eólico de Puerto Madryn. El gesto no pasó de las aspiraciones, porque los mandatarios macristas siguen remarcando que no hay avances significativos en la relación con la Rosada.

El panorama en el Congreso

A pesar del malestar, no hay certezas de que se concrete un desquite en el Congreso. Cornejo podría conceder algunos gestos, como los que ya hicieron los diputados radicales mendocinos, que no votaron en contra del decreto que amplió los fondos reservados para la SIDE. Esta semana resta qué actitud tendrán los legisladores que responden a sus gobernadores, tanto dentro del PRO como en la UCR, porque es posible que la Casa Rosada haga ofertas de último momento para boicotear la insistencia de Diputados contra el veto y también para mitigar las votaciones adversas que se esperan para el jueves.

La semana no sólo arrancará con las reuniones del presidente con autoridades parlamentarias permeables a los intereses del Gobierno. Este lunes se elegirá al próximo titular del Consejo Federal de Inversiones, el organismo público - privado que funciona desde 1959 y que integran 22 provincias, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y San Luis. Durante décadas fue una caja de resonancia y coordinación de los gobernadores de todo pelaje. Ahora es un hervidero de roscas para resolver al próximo titular que, entre sus atribuciones, administra recursos anuales por más de 100.000 millones de pesos.

Actualmente, es presidido por Ignacio Lamothe, cercano al exministro y senador de UxP Eduardo De Pedro. Podría continuar en el cargo gracias al respaldo de gobernadores como el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua (Misiones) y el rionegrino Weretilneck. Los dos mandatarios peronistas no kirchneristas y el líder de JSRN podrían definir la balanza a favor del peronismo, ante la decena de JxC que no logra ponerse de acuerdo. El Gobierno tampoco ayuda, porque sin señales de la Rosada quizás les conviene hacer silencio, dejar que el CFI siga en manos del peronismo y que nadie los culpe de esta derrota silenciosa para Milei.