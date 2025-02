José Luis Espert: "Hay que llenar de agujeros a balazos a los delincuentes"

El diputado libertario se quejó del supuesto "toque de queda que deciden los delincuentes cuando se pone el sol en la provincia de Buenos Aires" , y lamentó: "No se puede vivir así".

La polémica propuesta con detalles explícitos del diputado hasta pareció escandalizar al periodista oficialista Joni Viale que llevaba a cabo la entrevista en TN.

"Y a los delincuentes, llenarlos de agujeros, la gente no da más", insistió Espert. Como si fuera poco, añadió: "Colgás cuatro o cinco de estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlos de agujeros, y no joden más. Como ejemplo: llenarlos de balazos, colgarlos de la plaza y les decís 'el próximo sos vos'".

Tiempo atrás, previo a la llegada de Javier Milei al Gobierno, el entonces dirigente macrista había llamado a dejar a un delincuente como "un queso gruyere", expresión por la que había recibido varias críticas y de la que, en ese momento, hizo malabares para justificarse. Al parecer los tiempos cambiaron, y ahora decidió subir la apuesta con su iniciativa.

“Transformamos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la Policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco”, dijo Espert en una entrevista en 2021.

El crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela

La semana pasada el asesinato de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra conmovió la localidad bonaerense de Florencio Varela. El hecho ocurrió el jueves 1 de febrero, cuando la adolescente salió de su casa hacia el gimnasio, según relató su madre. Cerca de las 18:00, la adolescente de 16 años agarró una botella de agua, aproximadamente $7000 y se fue.

En el camino, se encontraría con su amigo Josué Salvatierra, de 14 años, con quien habría empezado una relación hacía dos meses. Juntos caminaron hacia un predio descampado en la calle Arturo Capdevilla y la Colectora Ruta 36, en Florencio Varela. Este fue el último registro de los jóvenes, captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, hallados asesinados en Florencio Varela.jpg Hallaron los cuerpos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los chicos que estaban desaparecidos desde el 30 de enero.

Horas después, al no tener noticias de sus hijos, los padres de ambos comenzaron a preocuparse. José Alberto Salvatierra, padre de Josué, acudió a la casa de Paloma para averiguar dónde estaban, ya que los jóvenes no respondían los mensajes. Las familias comenzaron a buscar en la plaza del barrio donde los chicos solían ir, pero no los encontraron. Finalmente, interpusieron la denuncia ante la policía.

El sábado, un llamado al 911 alertó sobre la aparición de dos cuerpos en un descampado entre las vías del tren y una fábrica de baterías, en el puente de Bosques, cerca del lugar donde los jóvenes fueron vistos por última vez. El hallazgo de los cuerpos de Paloma y Josué conmocionó a la comunidad, mientras las autoridades iniciaban la investigación del doble crimen en ocasión de robo.