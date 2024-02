Jujuy: ordenaron detener a una mujer implicada en la supuesta infidelidad de la mujer de Gerardo Morales

“Yo no tengo publicaciones en redes sociales sobre este tema. Solo uso Instagram y no publiqué nada”, dijo Lucía González al diario La Nación. “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”, agregó.

Los investigadores llegaron a González porque después de detener a Morandini por un tuit en el que dijo que parecía que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador”, le secuestraron el teléfono y le revisaron sus comunicaciones. Así dieron con el grupo de WhatsApp del que participaba González, ya que es amiga de la mujer de Morandini, en el que ella había dicho que se había enterado del “chisme” de la infidelidad.

Aparentemente, también se sumaba un comentario de que la hija de Snopek no sería hija de Morales.

Según el fiscal, de los chats surgiría que hubo una decisión premeditada de expandir los rumores para provocar un daño. Aunque según la fiscalía la arquitecta sería parte de la misma supuesta confabulación, se le abrió una causa independiente.