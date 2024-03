La autopsia no despejó las dudas de la muerte del adolescente en el freezer

Finalizó la autopsia al cuerpo del adolescente de 13 años que fue hallado muerto dentro de un freezer en Córdoba y los resultados no fueron concluyentes. De este modo se solicitaron estudios complementarios que permitan develar cómo fue que murió el menor, mientras continúan los interrogantes.

El espeluznante hallazgo ocurrió este miércoles en la vivienda ubicada en el barrio Panamericano de la capital cordobesa y según reportaron fuentes oficiales a medios locales, la madre del adolescente de 13 años notó que no estaba en la cama y fue su abuela quien luego se encontró al adolescente dentro del freezer.

“Ella empezó a apagar las luces de la casa y se le dio por abrir el freezer. Ahí encontramos a mi hijo con espuma en la boca”, contó la madre del chico.

La llamada de emergencia fue realizada por ella y cuando la Policía de Córdoba llegó, abrió al freezer y encontró allí al chico, en una posición fetal. Pero la tragedia no quedó ahí, porque la bisabuela, al enterarse de lo sucedido, falleció de un infarto.

Adolescente encontrado dentro de un freezer Vivienda de la familia. La Voz

Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital Infantil, donde le diagnosticaron paro cardiorrespiratorio y confirmaron el fallecimiento, según informó Cadena 3. La Policía investiga todavía el macabro hecho, una de las principales hipótesis es que podría tratarse de un desafío de redes sociales.

El dramático relato de la madre

La madre contó que, cuando iban camino al centro de salud, dentro de la ambulancia, mantuvo una última charla con su hijo. “Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”, contó Belén sobre el último ruego que le habría hecho el menor.

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, expresó la madre de la víctima sobre la tragedia de su hijo.

Su madre contó que el chico le había pedido irse a dormir con su abuela esa noche, pero que en ningún momento escucharon un ruido extraño. De esta manera, fue que planteó su hipótesis: “Para mí, bañado, se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.

La otra abuela del chico explicó que el freezer “estaba vacío y apagado” y coincidió con su hija sobre el posible motivo de la muerte del niño. “No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé”, dijo antes de romper en llanto.

En el medio de las hipótesis que barajan sobre la muerte, la mujer reveló que su hijo no tenía adicción a las drogas, que se trataba de un chico “muy sano” y que le gustaba mucho jugar al fútbol con sus amigos.