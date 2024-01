La crisis "inédita" de la obra pública: seguirá paralizada por "un largo plazo"

Weiss reconoció que obras encaradas en rutas, como el caso de la 11, una de las rutas más transitadas en el verano argentino, se desconoce en qué momento pueden continuar. “Está frenada y por ahora no se retoma”, destacó. “El Gobierno quiere que se concesione todo lo que sea y las obras las hagan los privados pero (el ministro de Infraestructura) Guillermo Ferraro sabe que hay obras que no se pueden hacer por el sector privado porque no tienen rentabilidad y las tiene que encarar el Estado”, dijo a NA.

“Por ahora Ferraro dice que van a seguir las obras que tienen fondos internacionales, del Banco Mundial, del CAF o del BID. Las que son con fondos locales no sabemos porque aún no se informó qué dinero hay disponible y hasta tanto no se ordene este problema inflacionario las obras no van a continuar”, agregó.

Sin embargo, y pese al crítico escenario Weiss aseguró que "si hoy viene Ferraro y me dice acá tenés la plata empezá a hacer las obras, no lo hago, porque pierdo plata por la inflación".

El presidente de Camarco presentó sus dudas respecto de la suerte del RIGI, el régimen de promoción de inversiones con el que el Gobierno busca tentar fondos externos. “Me parece bien que venga todo el capital privado que pueda porque el déficit de infraestructura en Argentina es gigantesco, pero no van a venir con esta macro. Además en el mundo, el porcentaje de desarrollo de la obra público en manos privadas es minoritario, no más del 15%. El 85% de las obras las encara el Estado y eso Ferraro lo tiene claro”.

De la crisis al "cambio de rumbo necesario"

Weiss destacó el diálogo con los funcionarios del área y a pesar de la crítica situación asevera que ve “muchas cosas positivas del Gobierno. Argentina sin dudas necesita un cambio de rumbo, el que íbamos estaba totalmente equivocado desde hace 20 años. Sí o sí había que hacer un cambio y comparto muchos de los lineamientos”.

“De los 600 artículos de la Ley Ómnibus y del DNU en líneas generales estoy de acuerdo. La pregunta es si es sustentable en el tiempo y si se puede hacer a esta velocidad. La gente ¿va a poder pagar las tarifas lo que realmente valen?, no lo sé. Hay que diferenciar entre el lineamiento general que lo comparto a nivel personal y otra cosa es la implementación”, agregó.

Gustavo Weiss obra pública 1200.jpg Gustavo Weiss habló de la crisis en la obra pública.

Respecto al paro general del 24, aseguró que "no me gusta que haya un paro a un mes o dos de la asunción de un nuevo Gobierno. Habría que buscar otros mecanismos de protesta. En mi opinión un paro no le hace bien a la CGT porque la gente ve que no le hicieron ninguna medida al gobierno anterior y sí a este a dos meses de asumir. No habría que hacerlo".

Por último marcó que "el empresariado apoya las medidas de Milei en términos generales, por el cambio de rumbo. La idea de Sturzenegger de sacar una gran cantidad de regulaciones fue bárbaro. Tenemos que hacer que la actividad privada quiera invertir, vea negocio, facilitar la inversión. ¿Tengo que aportar a un Estado fofo que es totalmente inservible?. Pero cuando se va a las medidas puntuales, hay objeciones sobre distintos puntos. Lo dijo la UIA y el mismo campo que apoyó mucho a Milei".

"Todos sabemos que en este camino hay dolor", concluyó.