La defensa de Luis D'Elía a Fernando Espinoza: "Por esto ninguna organización feminista salió a bancarla"

"Le tiró los galgos, agarró viaje, le dio la dirección, fue a su casa y ella dijo le voy a hacer esta cama". "Le tiró los galgos, agarró viaje, le dio la dirección, fue a su casa y ella dijo le voy a hacer esta cama".

"Lo espera en su casa, le da la dirección, el tipo la visita y ella lo que hace es filmarlo y grabarlo", continuó. Ante los intentos de la entrevistadora por interpelarlo, D'Elía remarcó: "¿Qué extorsionarla? hubo algo entre ellos dos, que hizo que ella le de la dirección. Vos no le das la dirección de tu casa a cualquiera, solamente a quien a vos te interesa".

"Hay un abuso de poder de parte de ella. Ella lo estaba esperando con cámaras y audio ¿qué es eso? por favor", insistió. Por último, agregó: "Quiero ver cuál es la relación de ella con los servicios de inteligencia".

POR ESTO NINGUNA ORGANIZACIÓN FEMINISTA SALIÓ A BANCARLA pic.twitter.com/OP2HjCMdrG — Luis D'Elia (@Luis_Delia) May 29, 2024

El procesamiento a Fernando Espinoza

La jueza María Galletti procesó a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, por abuso sexual simple y ha decretado un embargo de $1.500.000. La magistrada también ordenó la prohibición de contacto entre Espinoza y la denunciante, Melody Rakauskas, quien presentó la denuncia hace dos años.

La resolución judicial establece que Espinoza es considerado "prima facie" responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de Rakauskas.

Además, el intendente seguirá en libertad provisoria, según publicó Nexofin, ya que no se cumplen las condiciones para su detención. Sin embargo, deberá mantenerse alejado de la denunciante y evitar cualquier tipo de contacto con ella.

Fernando Espinoza exintendente La Matanza El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Detalles de la denuncia contra Fernando Espinoza

En 2022, una exsecretaria del intendente de La Matanza denunció al funcionario por abuso sexual ocurrido en abril de 2021 y relató los detalles por primera vez en televisión durante el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+. Melody Rakauskas presentó la denuncia en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, después de haber trabajado un mes con una identidad falsa para el dirigente del Partido Justicialista.

Rakauskas, modelo Miss Argentina, explicó que conoció a Espinoza a través de su expareja, Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo y relacionado con el Plan Qunita. La Justicia sobreseyó a Cilia en 2021.

Según Rakauskas, tuvo tres cenas privadas con Espinoza: “El intendente, como era mi jefe, se autoinvitaba a mi casa, no sabía cómo decir que no”, contó. En la tercera visita, habría ocurrido el supuesto abuso. “Esa vez pasó lo que denuncié en la Justicia”, afirmó. Agregó: “Me empieza a seducir, me preguntó si fumaba porro, se empieza a desabrochar la camisa y me invitó a hacerle masajes, lo que me negué. Al verlo que se sacaba la camisa, fue una pelea cuerpo a cuerpo, forcejeamos, le empecé a rogar que por favor no, me rompió la camisa y pasa lo que yo denuncié”.

melody Rakauskas.jpg Melody Rakauskas, la denunciante de Fernando Espinoza.

"Tengo miedo de que me maten"

Melody Rakauskas, aseguró que tiene "miedo" de que la "maten" tras haber denunciado por abuso sexual al intendente de ese municipio bonaerense, Fernando Espinoza. La denunciante apuntó también contra el gobernador Axel Kicillof por haber compartido un acto con el jefe comunal tras conocerse el dictamen de su procesamiento.

"Yo decidí denunciar por todos los que viven abusos y no se animan. Quizás no llegan porque quizás de la tristeza, del dolor, se mueren en el camino. Yo decidí hacer un cambio ese día y dije ‘no me importa que tenga que denunciar a un poderoso, no me importa que me maten’, porque obviamente tengo miedo a que me maten", dijo en una entrevista con LN+.

"A mí me costó horrores denunciar. Me costó hasta amenazas de muerte. Tuve que soportar de que me dijeran que tenía los días contados, si denunciaba o si me portaba mal o no me portaba de la manera que ellos querían", agregó y señaló que apenas comenzó a trabajar en la Municipalidad, el intendente "ya se había autoinvitado" a su casa.