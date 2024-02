La descontextualizada gira religiosa de Javier Milei: ¿viaje espiritual o estrategia populista?

Mientras Argentina parece arder en llamas, en lo climático por la ola de calor que azota a las mayorías de las provincias y en lo institucional por el entreverado cruce entre el poder ejecutivo y legislativo respecto de la Ley Ómnibus, de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que culminó no con un punto de partida, sino como un punto final, Javier Milei salió de gira internacional y visitó a distintos dioses monoteístas por Europa y Asia .

Hace un tiempo ya Milei profesa el judaísmo para no judíos y estudia el Torá. Por ello, el “religión tour” inició con un dramático paseo por el muro de los lamentos , que encontró al presidente portando una kipá y rodeado de rabinos, en el que derramó trágicas lágrimas y tembló con estupor por las injusticias del pasado, como si él fuera descendiente de aquellos judíos torturados y masacrados por los Nazis o de aquellos que sufrieron la crueldad de Herodes.

Luego de su paso por el Jardín del Edén, Milei prosiguió su gira hasta el Vaticano, donde se entrevistó personalmente con el Papa Francisco . Sin dudas un épico y esperado encuentro, si consideramos que hace no más de seis meses, el presidente, entonces candidato, tildó al Sumo Pontífice como el enviado del mismísimo Lucifer a la tierra.

Por suerte, Francisco, que leyó la biblia varias veces, recordó eso de entregar la otra mejilla y que ojo por ojo nos vamos a quedar todos ciegos. Así, como si nada hubiera pasado, los dos argentinos más supremos (después de Messi, claro está) se fundieron en un cariñoso abrazo acompañado de una extensa charla.

Los medios de comunicación no hablan de otra cosa, como si esta gira religiosa tuviera alguna importancia.

Quizás se espera que ahora que tenemos línea directa con Jehová y con Jesús, el precio de la soja se multiplique y el agua de los inodoros se transforme en shale oil. O tal vez que los mares del comercio internacional se abran para las exportaciones argentinas y con toda la misericordia divina se nos perdonen los miles de millones de dólares de deuda en el exterior.

Por estos días Argentina se encuentra tristemente dividida y enfrentada entre sí. No hay acuerdos políticos, no hay diálogo y no hay otro plan económico más que el cruel ajuste a las clases medias y bajas. Los precios siguen subiendo mientras los salarios van en cámara lenta y pareciera que estamos al borde de otra gran devaluación.

¿No había algo más importante que hacer en este momento clave para la historia argentina que realizar un viaje de crecimiento espiritual?

¿Y si en vez de estar alimentando su aura espiritual, en extensos viajes a otro continente, Milei se hubiera tomado un par de horas para hablar de manera individual con cada uno de los gobernadores para que le den su postura sobre los distintos artículos de la ley y de cómo afectan a las distintas regiones?

Quizás se hubiera construido una ley de consenso, mejorada y que no pierda la esencia que ya es social y políticamente aceptada por todos: hay que gastar menos. Ya nadie cuestiona eso. Pero si vamos a sufrir recortes, usemos la inteligencia, busquemos sinergia, levantemos juntos a los heridos, ayudemos a los desprotegidos.

Los judíos utilizan la palabra “tzedek” para representar a la justicia, uno de los preceptos centrales de su religión, que implica restituir a los demás los derechos perdidos y devolverles la dignidad.

La Biblia también está repleta de versículos en favor de los más necesitados: “Defendió la causa del pobre y del necesitado; entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? -declara el SEÑOR”. Jeremias 22:16; “Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?”. Juan 3:17; “No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo”. Provervios 3:27.

La piedad de Javier Milei

Hasta ahora Milei demostró que no tendrá piedad con los más necesitados y hace parecer que carece de misericordia, tal como predican las religiones en las que hoy se está embadurnando.

Para todos aquello que practican seriamente el cristianismo y el judaísmo como forma moral y espiritual de vida, ¿no es para ellos esta gira una muestra cabal de hipocresía?

La estrategia de Milei, que hasta ahora le dio resultado, es polarizar bajo la lógica de amigo - enemigo, bueno - malo. En la campaña política lo ejercía con casta vs. argentinos de bien. Ahora, durante el gobierno encontró en la religión, otra forma de polarizar, un poco más extravagante y más alejada de la realidad de nuestro país.

De esta forma, Mieli está haciendo exactamente lo que hizo Cristina Kirchner con los derechos humanos, Clarín y el campo: dividir el país en dos, tres o tantas partes como le convenga. Tanto Milei como Kirchner ejercieron así el populismo.

El problema no son los gobiernos de derecha, ni tampoco los gobiernos de izquierda. El problema es el populismo y Milei lo ejerce a toda máquina.

Divide y reinarás.