La ex niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez dijo que nunca vio violencia

Del Valle contó que no presenció discusiones cotidianas en la residencia presidencial, pero reconoció que “alguna que otra vez hubo discusiones típicas de pareja” . “Violencia nunca vi, desconozco cómo terminaban estas discusiones porque yo no me quedaba donde estaban ellos”.

¿Los audios fueron armados con IA?

Luego de que la fiscalía le mostrara un audio que reflejaría un episodio de violencia por parte de Alberto Fernández, la exniñera respondió: “Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. Para mí es armado con inteligencia artificial ese audio porque nunca lo vi en una situación así al Dr. Alberto y a la Sra. Yañez tampoco”.

Noelia del Valle, exniñera de Fabiola Yañez y Alberto Fernández.jpg

Al ser consultada sobre la supuesta prohibición para salir de Olivos que había denunciado Fabiola Yañez, la exniñera dijo: “me consta que no. Fabiola salía. De hecho con Francisco en alguna oportunidad la acompañé”, fue su respuesta.

Luego, la mujer contó que vio a la ex primera dama alcoholizada en tres oportunidades: “Una vez se acercó con una copa que después la tuve que esconder con Teresa. Otra vez la vi acercarse en ese estado, casi se desvanecía. La agarré y la llevé a su dormitorio”.

La renuncia de la exniñera

Del Valle, reveló ante el fiscal González que su renuncia al trabajo de cuidadora del hijo de Alberto Fernández se dio luego de una discusión que el expresidente mantuvo con Fabiola Yañez.

“Fue una discusión telefónica, o escuché que decían. Le dije a Fabiola que no estaba interesada en vivir estas situaciones, de quedar en el medio de discusiones. Ella consideró que renuncié y lo hice porque me llamaron de Secretaria porque ella había dado la orden de que yo había renunciado y de que no me podía quedar en la quinta de Olivos”, señaló.

La declaración de Noelia Del Valle se dio tras la decisión del juez federal Julián Ercolini, quien desestimó tres testimonios de mujeres que habían trabajado para la pareja presidencial en la Quinta de Olivos.

fabiola.jpeg

El juez consideró que estas mujeres habían violado un acuerdo de confidencialidad al acudir previamente a una escribanía para presentar sus declaraciones de manera particular.

En los últimos días, Fabiola Yañez le dijo a su entorno que sufrió amenazas, aunque no aclaró cómo fueron ni quién las formuló. La ex primera dama parece tener temor de que la Justicia explore en el contenido de su celular cuestiones que no tengan que ver con la causa contra el expresidente.

Así al menos lo expresó en una carta que le envió al propio fiscal González. “Por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats que mantuve con Alberto Fernández de los que surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia”, dice la nota presentada por Yañez.