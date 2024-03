La familia del peluquero asesinado asegura que el crimen fue planificado

“Siento mucho dolor. Nos avisó la pareja, desde la peluquería no nos dijeron nada. Creí que había sido un accidente. Pido que lo encuentren y no salga porque esto estaba planeado, no había emoción, sabía lo que hacía”, contó Mónica, madre de la víctima, desde la puerta de su casa en Morón.

medina2.jpg Medina, el peluquero asesinado en Recoleta.

Junto a otros familiares, la mujer se mostró molesta por la actuación de la peluquería en el caso: "Esperaba que el dueño me llame y que me diga, aunque sea que lamentaba lo que pasó. Mi sobrina lo llamó y no pasó nada, solo dio una nota a un medio". Además, indicó que no conocían a Abel, pero sabían que existía una relación conflictiva entre ellos: “Nunca pensamos que iba a tener esta resolución”.

Por último, la mamá de la víctima señaló que el médico del Hospital Fernández le comentó que Germán llegó con vida, pero no pudieron hacer nada: “Tuvo un paro cardiorespiratorio”.

Por el momento, Guzmán continúa siendo intensamente buscado por la Policía. Fuentes del caso indicaron que el homicida está cercado, por lo que su detención podría suceder en las próximas horas.

Embed Brutal #asesinato a #sangreFría en la #peluquería #Verdini de #LaRecoleta. Un colorista amenazó al dueño del local y a los compañeros,un minuto después baleó al colega en la cabeza.El homicida es oriundo del partido de #Merlo y por el momento se encuentra prófugo#CronosNoticias pic.twitter.com/nbk2t0x3h4 — Cronos Noticias (@Cronos_Noticias) March 21, 2024

El relato clave de una cajera

El miércoles al mediodía, en un minimercado de Austria, casi Beruti, en Recoleta, una cajera que atendió a Abel Guzmán le consultó por su "nuevo corte de pelo", ya que no era un look propio de él. A lo que este le contestó: "Es porque voy a matar a alguien".

Pese a que en un principio ambos rieron con la "broma" horas más tarde esto se convertiría en una realidad. “Pensé que era un chiste ¿Quién podría pensar que lo decía en serio?”, dijo a Clarín, la joven trabajadora del minimercado.

Peluquero asesinado en Recoleta.jpg

Los pasos previos a cometer el crimen

Hacía 11 años que Abel trabajaba en el negocio ubicado en Beruti 3017. El video del crimen muestra un momento de charla en equipo tras el cierre de la peluquería, y de repente Abel sacó un arma, apuntó y le disparó en la cabeza a Germán.

Testigos contaron que el mismo miércoles, Guzmán se fue a lo de un primo que vive en Once, a donde habría ido a buscar la pistola. Según los testimonios, "llegó nervioso con una mochila de la que no se despegó en todo el día".

Sus colegas además contaron que cuando se fueron los clientes, el colorista pidió las llaves para cerrar el local y dejarlos a todos encerrados. "Cuando le pega el balazo a Germi, se olvida dónde dejó las llaves y le pide a uno de los que estaba ahí que le abra la ventana para huir", relataron.