La fuerte denuncia a Celeste Ponce, diputada de La Libertad Avanza

“De las 700 lucas que yo cobraba como asesora, me sacaba 500 y yo me quedaba con 200. Así que no te confíes de que son buena gente, son una lacra. Celeste Ponce por sobre todo”, dice el audio que reprodujo al aire Prestofelippo.

celeste-ponce2.jpg

La operatoria, según denunció, era sencilla: la joven cobraba su sueldo y la cordobesa le reclamaba más del 70 por ciento del total. La situación se repetía desde abril a junio de 2024 y está documentado con transferencias bancarias.

“Decidí no darle más la plata que me exigía. Yo estaba trabajando para ganarme la plata y por ende, me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión de ella”, sentenció la joven. Según detalló el periodista, la joven formalizará la denuncia en los próximos días.

La (corta) trayectoria de la diputada Ponce

celeste-ponce3.jpg La diputada Celeste Ponce junto a Karina Milei

María Celeste Ponce es uno de los fichajes que hizo Javier Milei en su carrera a la presidencia de Argentina. Tras convertirse en presidente, María Celeste se convirtió en diputada. La política tiene 36 años y nació en la localidad de Huinca Renancó, en la provincia de Córdoba. Está soltera y no tiene hijos. Tal y como demuestran varias fotografías juntos, Celeste es una de las personas de confianza de Javier Milei.

En su descripción de Twitter (X) refleja su ideología. Se define como antifeminista y cordobesa, y añade "Dios ante todo" para dejar constancia de su fe. Según diversos medios, Celeste estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y está preparando su tesis. Como emprendedora, creó 'Celeste Cielo' en 2017, una empresa local que tuvo que cerrar por la pandemia.

ponce.jpg

Se define también como la oveja negra de su familia, de clase trabajadora según sus palabras, y la mediana de tres hermanas. "Decidí dejar la carrera de comunicación y empezar Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí cursé tres años mientras trabajaba de manera independiente". La ahora diputada dejó sus estudios por un problema de salud. "Sufrí una recaída fuerte de salud emocional. Tuve depresión y me vi obligada durante casi dos años a dejar todo. Bajé muchísimo de peso y empecé a cambiar algunos hábitos".

En 2022 fundó "Pumas Libertarios", una agrupación en la que reunió a un importante número de militantes en su provincia. Fue entonces cuando conoció al presidente Javier Milei: "Él sabía que defiendo las ideas de la libertad, eso ayudó a que me posicione como cabeza en la lista de diputados de una de las provincias más importantes a nivel electoral". Y añadió: "Javier es un amigo, una persona con la que puedo hablar libremente, aprender y admirar al mismo tiempo".