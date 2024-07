La inflación en Buenos Aires fue del 4,8% en junio: los rubros que más aumentaron

“La trayectoria interanual –i.a. – de este indicador se ubicó en 272,7% (-8,2 puntos porcentuales -p.p.- por debajo del mes previo)”, indicó.

Durante junio la variación del IPCBA respondió sobre todo “a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron el 70,3% del alza del Nivel General”.

Subsidios luz y gas.jpg Entre los rubros que mayor inflación experimentaron en el mes de junio se encuentran vivienda, agua, electricidad, gas, combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas, Transporte y Salud, un 70,3% en conjunto. Foto: LMN.

En tanto, “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 7,3%, contribuyendo con 1,32 p.p. a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente la actualización de las tarifas residenciales del servicio de electricidad”. Le siguieron en relevancia “las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda”.

Por su parte, “Restaurantes y hoteles se elevó 6,4% e incidió 0,67 p.p., como resultado de las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida”. A su vez, el sensible rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas “promedió un incremento de 2,7%, con una incidencia de 0,54 p.p. en el Nivel General”. En particular, “los principales impulsos provinieron de Leche, productos lácteos y huevos (4,6%), Pan y cereales (3,2%) y Verduras, tubérculos y legumbres (3,1%)”.

En tanto, el Transporte registró una suba de 4,7% e incidió 0,49 p.p., “por la nueva actualización en el valor del viaje en subte y, en menor medida, los incrementos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”. En cambio, “las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitar presión sobre esta división”.

Por otro lado, el sector de la Salud promedió un alza de 4,3%, con una incidencia de 0,37 p.p., “debido a los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga”. El organismo porteño –clave para seguir la inflación durante la manipulación de los datos del Indec hasta 2015- detalló que “el resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General”.

La suba de las tarifas

En cuanto a la división entre bienes y servicios, los primeros registraron una suba de 2,7%, por debajo de los Servicios que aumentaron 6,4%. En este segundo grupo influyeron “principalmente los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad”.

En menor medida, “se destacaron los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con las actualizaciones en los valores del viaje en subte y de los alquileres”. De esta manera, “en el primer semestre del año los Bienes acumularon una suba de 72,5% y los Servicios de 102,8%”.

En términos interanuales, “ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 279,6% i.a. en el caso de los Bienes (-12,3 p.p. respecto del mes previo) y 267,8% i.a. en el caso de los Servicios (-5,3 p.p.)”.