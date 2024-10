La nafta con el mismo precio en todo el país: el proyecto que impulsan en el Senado

Carolina Losada y Luis Naidenoff. Carolina Losada y Luis Naidenoff

Para los radicales, “otros problemas generan estas fuertes distorsiones”. En ese sentido, detallaron: “Principalmente, existiría una estrategia comercial de las empresas comercializadoras de combustibles tendiente a maximizar sus ganancias, pero cuyos efectos contrarían el bien común. La brecha de precios existente provoca marcados efectos adversos en el desarrollo de las economías regionales, afectando aún más a las provincias de menor desarrollo relativo, al aumentar sus costos de transporte, y, por consiguiente, el precio final de las mercaderías que producen”.

“Además, se generan profundas asimetrías entre los ciudadanos argentinos, ya que justamente el precio de los combustibles termina siendo mayor en las regiones con menores niveles de ingresos, castigando de esta manera el bolsillo de un habitante del NEA, mientras no se le exige un esfuerzo similar al habitante de la Capital Federal”, agregaron los legisladores radicales.

Por otra parte, en los fundamentos se explicó que “la norma busca también la armonización tributaria de tributos locales”. En esa línea, los senadores expresaron que “ajustar el impuesto a los Ingresos Brutos a la comercialización de naftas y gasoil se convirtió en una herramienta muy utilizada por los estados provinciales para conseguir mayores recursos”, una situación que “afecta al margen de costos de la comercialización minorista, creando disparidades en el precio final de las distintas jurisdicciones”.

Qué antecedentes existen para regular el precio de la nafta a nivel nacional

“Existen varios antecedentes de proyectos que regulan un precio uniforme para los combustibles. Entre ellos, los de los siguientes senadores: Morales (S-844/12); Torres (S355/12); Giménez (S-210/14); Morales (S-2063/15) y Mera (S-2946/18). Los proyectos que regulan exenciones o alícuotas diferenciales del ITC son muchos más, pero queremos destacar los antecedentes de la senadora -Laura- Montero (S-2830/15 y S-2831/15), como también el mencionado Naidenoff (S-2505/22)”, se recordó en los fundamentos del texto.

Vale resaltar que Montero, ex titular de la comisión de Economía Nacional, estuvo en el pequeño lote de tres integrantes de la UCR en la Cámara alta que no votó en el recinto a la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, junto a Arturo Vera (Entre Ríos) y Mario Cimadevilla (Chubut). En cambio, sí fue apoyada en 2012 por el ex mandatario jujeño Gerardo Morales, entre otros. También hubo ese día sugestivas ausencias, como la del mendocino Ernesto Sanz. En otro bloque se encontraba el cordobés Luis Juez (Pro), quien también avaló a la ex funcionaria que respondió luego a los deseos cristinistas.