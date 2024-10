La Pampa tiene un nuevo multimillonario: premio récord en el Quini 6

Por supuesto, en las primeras horas de esta mañana, lo único que importa en la localidad cabecera del departamento de Loventué es descubrir quién es el afortunado, que todavía no apareció por la agencia donde hizo su apuesta ganadora .

Tras varias semanas sin afortunados que acertaran los seis números de la categoría Revancha, el sorteo 3.213 del Quini 6 lo coronó con el suculento premio. En cambio, en el mismo sorteo quedó vacante La Segunda, mientras que ocho apostadores se llevaron cerca de 18 millones de pesos del Siempre Sale, con cinco aciertos de seis.

“Aún no se presentó el ganador”, le dijo a Diario Textual cerca de las 9 de la mañana el dueño de la agencia en la que se jugó la boleta, Rodolfo Alonso, padre de la diputada provincial María Luz Alonso.

Quini6-2.jpg El sorteo del miércoles a la noche en la Lotería de Santa Fe le otorgó un premio de algo más dce $3.100 millones al único ganador del Quini 6, que apostó en una agencia de La Pampa.

Por otro lado, Sofía Zárate confirmó en declaraciones a medios locales que está asegurado que el ganador vive en Victorica y que, todo indica, es un cliente habitual de la agencia pampeana, conocida también como “la de Limani”, que probablemente ahora adquiera el rango de “Agencia de la Suerte” entre los apostadores.

Según explicó Zárate, cuentan con una red de ocho puntos para tomar apuestas en la zona. “Tenemos puestos fijos, que fue donde se vendió (el ticket ganador), y el cliente siempre, si no viene a la agencia, va al puesto fijo”, detalló la mujer.

El más grande en la historia en La Pampa

Este premio, que ya se considera el más grande en la historia de La Pampa, ha provocado que la agencia de Lotería sea vista como un talismán de la suerte.

“Siempre pienso que cuando salen estos premios tan importantes en una agencia, uno la considera la agencia de la suerte”, consideró Zárate, a la espera de que el afortunado o la afortunada se acerque.

La expectativa es alta, pero existe la posibilidad de que no concurra a la agencia de su pueblo, sino que vaya directamente a la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas), en Santa Rosa, la entidad encargada de los juegos de azar en la provincia.

Si el prefiere pasar desapercibido y permanecer en el anonimato, como suele suceder con la mayoría de los ganadores de cifras tan importantes, es probable que opte por esa opción, en lugar de presentarse en un pueblo pequeño, en el que todos están alerta para identificar al afortunado.

Su premio ya es considerado el más grande en la historia de La Pampa, lo que ha provocado que la agencia de quiniela sea vista como un verdadero imán de la suerte. “Siempre pienso que cuando salen estos premios tan importantes en una agencia, uno la considera la agencia de la suerte”, reflexionó Zárate, quien sigue a la espera de que el afortunado ganador se acerque.

El victorequense es el tercer pampeano que gana un premio millonario del Quini en lo que va de 2024: el 15 de enero, un apostador jugó en una agencia de General Pico y ganó casi $360 millones en la modalidad “Tradicional La Segunda”; y el miércoles 12 de junio salió sorteada una jugada, hecha también en Pico, que le dio a un afortunado $105 millones en la modalidad “Siempre Sale”.

En julio, un premio casi idéntico en Chubut

El premio que se ganó el pampeano no es el primero por encima de los 3 mil millones de pesos que se da en los juegos de azar de este 2024.

Casi cuatro meses atrás, un apostador de Chubut ganó uno de los premios más grandes de la historia en el Loto Plus.

En la jugada del miércoles 10 de julio, un afortunado empleado de comercio, derfinido como “un tipo humilde” por el dueño de la agencia de Comodoro Rivadavia en la que siempre jugaba los mismos números desde hacía un año, se llevó una suma muy similar a la que tiene ahora el ganador de Victorica: $3.136.791.565.

Esa cifra marcó un récord absoluto, que superó largamente el premio que había conseguido un neuquino en junio.

El nuevo millonario acertó en soledad las seis cifras de la modalidad Tradicional del Loto Plus, que fueron el 05, 13, 16, 06, 24, 28.

Loto1.jpg Los números del Loto que acertó el apostador de Chubut, incluido el Plus, que le otorgó 1.000 millones más.

Además, el premio por insistir con la misma combinación tuvo un extra muy importante: en su jugada también acertó el número Plus, que fue el 4, lo cual le permitió sumar a los mil millones iniciales de premio, un multiplicador que lo elevó dos mil millones de pesos más. Reddondo.

Eduardo, el dueño de la agencia en la que se jugó el ticket, explicó que el apostador jugaba todos los miércoles y domingo sus boletas de Loto y Quini en su local, y que, tras el sorteo, como tantas otras veces, volvió y le acercó la boleta que había jugado al agenciero.

"Vino a controlar, le controlé y cuando le digo (que ganó esa suma), me dice '¿me estás cargando?'", le contó en aquel momento el agenciero a ADN Sur.

“Vos no sabés cómo decir estas cosas, porque a una persona común, como uno, le cambia la vida. Es muchísima plata”, agregó.

Primero, el apostador no le creía. Y después se emocionó a tal punto que conmovió también al hombre que le toma las apuestas.

"Cuando vio que no le estaba mintiendo, se me emocionó tanto que la verdad sentí algo lindo”, resumió el momento Eduardo. Y aseguró: “Sé que es buena persona, es un cliente. ¿Si dijo que iba a largar todo, que ya está? No, para nada. Es un tipo humilde, un laburante. De acá se fue para el negocio”, agregó.