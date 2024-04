La polémica pregunta sobre los perros de Javier Milei que enojó a Manuel Adorni

En este sentido, profundizó al afirmar que "vos decías que no importa el número, pero que haya 4 o 5 perros ya no es un problema del Presidente, sino de todos los argentinos, porque si el Presidente tiene 4 perros y ve 5, estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad . Por eso nos interesa el número de perros".

Embed Adorni volvió a esquivar responder sobre la existencia de Conan y se enojó por la pregunta. Se piensan que van a poder pasar cuatro años sin demostrarnos con evidencia que el Presidente no habla con su perro muerto? pic.twitter.com/vd9brAGKmP — Marian Herrera (@marianherrrera) April 25, 2024

La tensión, palpable en el aire, aumentó cuando se pudo observar la cara de enojo de Manuel Adorni, que rápidamente se encargó de dar por terminado el tema, pero no sin antes cruzar al periodista.

Qué respondió Manuel Adorni sobre los perros

"Lo que sugerís me parece de un nivel de... cómo decírtelo, me parece una falta de respeto definir al Presidente como una persona que habla con cosas que no existen. De verdad, me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa", empezó el portavoz presidencial.

Al respecto, agregó que "es meterse con su familia, y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones. Ya lo dije el otro día cuando Fabián me lo preguntó, pero lo que dijiste recién me parece absolutamente desubicado. Sugerir lo que sugeriste me parece desubicado".

El antecedente de un tema "molesto"

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este lunes a las mascotas que acompañan al presidente Javier Milei en la residencia de Olivos y ante la pregunta de un periodista, respondió: "No entiendo en qué te cambia que sean cuatro perros, cinco perros o 43 conejos, ¿cuál es la diferencia?".

Milei y sus perros Javier Milei y una de las últimas fotos con sus perros. Foto: Caras.

El portavoz fue consultado sobre los animales en su habitual conferencia de prensa y resaltó que "si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros, se terminó". "Puede haber cuántos perros el presidente quiera. Son hermosos encima, son animales hermosos", agregó.

La pregunta hace referencia a los perros que acompañan a Milei y que desde finales de marzo viven en Olivos. De acuerdo al mandatario, son cinco, pero uno de ellos estaría muerto.

La relación de Javier Milei con sus perros

"Me levanto y lo primero que hago es subirme al carrito de golf e ir a ver a mis hijitos de cuatro patas", dijo Javier Milei en una entrevista con la cadena internacional CNN, respecto de su rutina diaria. Hasta ahí, el presidente confirma, por primera vez, que sus perros están en la Quinta de Olivos.

Los "hijitos" del presidente están en los caniles que fueron hechos especialmente para ellos, contemplando las divisiones para que cada uno tenga su propio espacio cubierto y de recreo, de modo que no tengan interacción entre ellos. "No pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada", explicó el mandatario.