La temperatura superará los 40°C: hay alerta naranja por calor extremo

El SMN emitió una alerta por una ola de calor para las próximas horas. Anticipan temperaturas récords para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió unas nuevas series de alertas por temperaturas extremas de calor para este miércoles 31 de diciembre. El calor intenso ya se hace sentir en varias regiones del país, donde además están vigentes alertas por tormentas fuertes y vientos que podrían superar los 100 km/h.

En el último día del año, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos que alcanza a ocho provincias: Salta, Jujuy, Misiones, San Juan, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Santa Cruz.

En este contexto, en las últimas horas se emitieron otra alerta de nivel amarillo por t emperaturas extremas de calor que según precisaron, afectará el sur de Mendoza, norte de Neuquén, casi la totalidad de La Pampa, Córdoba, un sector del centro y oeste de provincia de Buenos Aires. Mientras que en la provincia de Entre Ríos, alcanza el nivel naranja.

Las altas temperaturas —que pueden tener un efecto moderado a alto en la salud— afectarán además a la ciudad de Buenos Aires, en donde se espera que la temperatura máxima alcance los 39°C, mientras que la mínima comenzó en 27°C. Pero en otras provincias del norte, como Entre Ríos, se esperan que las temperaturas superen los 40°C este miércoles.

mapa_temp_extremas (4)

Por su parte, el sitio especializado Meteored, advirtió por la ola de calor extremo en Argentina, y señaló que se esperan picos de más de 42 °C para fin de año y Año Nuevo.

Las altas temperaturas vienen registrándose desde hace varias días, y se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas récord para esta época del año.

Según señala Meteored, en la franja central del país se esperan picos que no solo superan los promedios normales, sino que alcanzan valores extremos de entre 38 ºC y 42 ºC, con impacto tanto en la región Pampeana como en la región cuyana.

temperaturas record

Lo que hay que tener en cuenta por la ola de calor

Ante la vigencia de las alertas por las altas temperaturas, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar un golpe de calor: