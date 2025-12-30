Calor extremo y temperaturas récord: alertan que podrían superar los 42°C

Se emitió una alerta por una intensa ola de calor, y advierten que se alcanzarán marcas extremas para esta época del año.

Se espera que una ola de calor afecte a gran parte del país las próximas horas.

Por estas horas, rige una serie de alertas de nivel amarillo que afectarán a gran parte del país. Se esperan fuertes tormentas, lluvias de hasta 60 mm y vientos que podrían superar los 100 km/h. Pero además se emitió otra alerta por temperaturas extremas de calor, y anticipan que podrían llegar a los 42°C en algunas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas de calor para este martes. Según precisaron, afectará el sur de Mendoza, norte de Neuquén, casi la totalidad de La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y un sector del centro y oeste de provincia de Buenos Aires.

Bajo este contexto, el sitio especializado Meteored, advirtió por la ola de calor extremo en Argentina, y señaló que se esperan picos de más de 42 °C para fin de año y Año Nuevo.

Las altas temperaturas vienen registrándose desde hace varias días, y se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año.

calor extremo Se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance lentamente desde el extremo oeste del país en dirección al este.

Las provincias más afectadas por esta situación son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, aunque el impacto del calor también se extiende hacia San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estas regiones, la persistencia de aire muy cálido genera anomalías térmicas destacadas, que se diferencian claramente de otros episodios habituales del verano.

Temperaturas extremas con marcas récords

Según señala Meteored, en la franja central del país se esperan picos que no solo superan los promedios normales, sino que alcanzan valores extremos de entre 38 ºC y 42 ºC, con impacto tanto en la región Pampeana como en la región cuyana.

temperaturas record

Durante el lunes, las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional mostraron marcas muy elevadas. A las 15 horas, la temperatura más alta se registró en Río Colorado, provincia de Río Negro, con 38,6 °C. Le siguieron Santa Rosa, en La Pampa, con 38,5 °C, y Bahía Blanca, en el sur bonaerense, con 38,2 °C, valores que reflejan la intensidad del episodio.

"Estas temperaturas resultan significativas por su extensión territorial y por la posibilidad de ser superadas en otras localidades durante los próximos días. En algunos sectores, las marcas térmicas se acercan a registros históricos, lo que refuerza el carácter excepcional del evento", detallaron.

Se trata de una anomalía de temperatura prevista para el próximo martes según el modelo ECMWF, por lo que habría varios días consecutivos con temperaturas altas y ausencia de lluvias, una situación que se mantendría durante gran parte de la semana y que se extendería desde los últimos días de 2025 a los primeros de 2026, con escasas probabilidades de descensos significativos.

Ola de calor en Neuquén con casi 40°: cuál será el peor día de la semana

Este martes 30, se esperan rangos de temperatura de 36°C de máxima y 16°C de mínima. El cielo estará completamente despejado con sol radiante en su momento álgido. El viento rondará los 30 km/h durante toda la jornada.

Durante miércoles 31, el pronóstico de AIC indica que el cielo estará mayormente despejado y se irá cubriendo progresivamente conforme avance la jornada. La temperatura estará en los mismos rangos que el día anterior.

El feriado del jueves 1 de enero se espera sol radiante durante el día, con 36°C de máxima. Hacia la noche, la AIC pronosticó un descenso repentino de las temperaturas hasta los 8°C, inestabilidad y fuertes vientos con ráfagas de hasta 70 km/h.

Neuquén Río Calor Clima (9)

Para el viernes 2, se esperan condiciones más estables, con cielo completamente despejado y vientos leves. Las temperaturas llegarán a 30°C durante la tarde y descenderán hasta 11°C hacia la noche.

El sábado 3, la temperatura volverá a rondar los 35°C de máxima y estará acompañada de sol radiante. El viento será moderado y rondará los 40 km/h. Hacia la noche la intensidad del viento bajará. La mínima será de 17°C.

El domingo 4 será, según la AIC, el día más caluroso de la semana. El pronóstico indica inestabilidad y casi 40°C de máxima.