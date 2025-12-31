El año termina con vientos de más de 100 km/h y lluvias de hasta 50 mm: la alerta del SMN

Se emitieron alertas de nivel amarillo y advierten sobre la presencia de fuertes lluvias con granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla.

En el último día del 2025, se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos que tendrán gran impacto en varias regiones del país, done además se espera un marcado aumento de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo por tormentas y vientos fuertes para este miércoles 31 de diciembre.

Según precisó el organismo, una alerta de este nivel implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Una de las alertas emitidas por el SMN, indica la presencia de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Afectarán las provincias de Salta y Jujuy en horas de la noche,

Misiones, por su parte, será afectada en su totalidad durante esta tarde por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En San Juan (suroeste), Mendoza (noreste) y San Luis (oeste y noroeste), el área será afectada durante la tarde y la noche por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

lluvias El SMN anunció tormentas, granizo y vientos fuertes en varios puntos del país.

Ante la vigencia de estas fuertes tormentas, se dieron a conocer una serie de recomendaciones del SMN:

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

Alerta amarilla por fuertes vientos para fin de año: qué zonas estarán afectadas

El organismo nacional precisó que rige otra alerta amarilla por vientos para este 31 de diciembre, que tendrá impacto en el sur de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego.

En esas zonas se esperan vientos fuertes del sudoeste, rotando al sector sur, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, lo que podría generar dificultades en actividades al aire libre y en la circulación.

mapa_alertas (27)

Ante este panorama, el SMN brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta por los fuertes vientos:

1- Evitá salir.

2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5- Tené precaución al conducir.