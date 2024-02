Lali Espósito no para: una confesión sobre Milei, una performance con Fito Páez y una aparición en Nueva York

Fue en el marco de un show de disfraces en el que participaron varios artistas, por el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cuando Lali subió al escenario, los presentes explotaron al ritmo de: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei”.

A diferencia del público, la cantante se quedó quieta dijo: “Yo no salto, yo lo voté” . Automáticamente, los espectadores celebraron y la apoyaron como en cada recital que expresa su opinión.

LALI YO LO VOTÉ.mp4

El apoyo a Lali Esposito llegó hasta el Times Square en Nueva York

Un grupo de fans de la cantante argentina realizó un video que circuló por una de las pantallas LED del exterior el estadio neoyorquino. Un conjunto de fotos de la artista, con un mensaje de aliento, sorprendió a todos.

"Nuestro amor por Lali trasciende fronteras", dice la publicación de la que cuenta fan "Mafia Internacional", que se adjudica la puesta del video en las pantallas.

En el comentario agregan que querían sentirse "más cerca" de su ídola y "hacerlo a lo grande". "Hoy desde Times Square NYC y cada rincón del mundo, enviamos un menaje de apoyo y cariño".

LALI TIMES SQUARE GARDEN.jpg Una de las imágenes de Lali Espósito que apareció este fin de semana en el mítico estadio estadounidense.

El mensaje, cierra con un "te amamos. Nunca estarás sola. ¡Viva Lali Carajo!".

La performance con Fito Páez

En el marco de la misma fiesta, el rosarino Fito Páez también subió al escenario con Lali y realizaron juntos una llamativa performance que circuló por las redes sociales. Fito y Lali, que han grabado canciones juntos y tienen una relación de amistad, sin embargo, esta vez apostaron por algo un poco más actoral.

En los videos que circularon se pudo ver a Lali Espósito con un látigo y Fito Páez en el piso de rodillas siendo "sodomizado" por la cantante entre risas y asombro del público.

Lali y Fito.mp4

El comunicado de Lali Espósito para Javier Milei

Días atrás, tras varias declaraciones del Presidente, Lali publicó un comunicado en su cuenta de Instagram destinada al mandatario nacional.

“Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”, expresó en un video antes de compartir el texto.

“Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”, señaló.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, agregó.

Y sumó: “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”.

“Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, cerró.