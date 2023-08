Las definiciones de Juan Grabois: el "mentiroso" Massa, CFK, Bullrich y demás

La primera arremetida fue cuando lo consultaron por la frase de Malena Galmarini, en la que aseguró que votar a Grabois era "tirar el voto". En este sentido, indicó que le parecía antidemocrático y que tácticamente era "un error". "Lo que me dolió de Malena es que diga que los cartoneros no son trabajadores [...]. Me dolió mucho más eso que lo otro, que me parece una tontera propia de una interna".

Respecto a compartir el espacio con Massa, de quien suele distanciarse, Grabois explicó que "tenemos una cultura polarizada donde no se ven los matices que hay dentro de cada polo de la contradicción. Yo con Massa tengo más que matices. Lo cual no impide que vea una delimitación entre lo que es Unión por la Patria y lo que es una suerte de bolsonarismo argentino, que para mí lo representa Juntos por el Cambio".

Al ser consultado sobre la conformación de la coalición Unión por la Patria, Grabois la definió como "heterogénea". Y en este sentido, puso de ejemplo su convivencia con el ministro de Economía. "No es lo mismo Sergio Massa o cualquier persona dentro de una coalición de derecha que dentro de una coalición donde hay una capacidad de condicionamiento muy fuerte", marcó.

Grabois fue contundente al asegurar que "nosotros, si hacemos una buena elección, tenemos una gran capacidad de condicionamiento del programa y las políticas de Massa".

En otro momento, Grabois fue consultado por su precandidatura, y la pregunta apuntó a si habilitaron que vaya a la interna con Massa para que el kirchnerismo duro, que no quiere votar a Massa, tenga una opción. Y según Grabois, "eso sería un tema subjetivo de ellos. Nuestro candidato natural era Wado. Después pasaron cosas que cada uno puede interpretar como quiera. Yo creo que ahí hubo algo que podríamos denominar una suerte de golpe de palacio".

También dejó en claro que si el armado de UxP dependiera de él, Grabois no elegiría a Massa como candidato. Y explicó que no lo elegiría "porque no representa los principios sociales y éticos del campo nacional popular latinoamericanista que son básicamente priorizar la geopolítica latinoamericana por sobre las relaciones carnales con los Estados Unidos, que son priorizar la agenda de justicia social por sobre la agenda economicista macro, que son el componente militante por sobre el componente del político profesional de aparato. Es decir, hay un montón de motivos por los cuales para mí, Massa no es el mejor candidato, ni en términos de calidad, ni de cantidad de votos".

"Entonces, ¿por qué cree que le permiten ser candidato?", fue la pregunta de TN. Y en este sentido, indicó que "tiene un apoyo importante de cierto establishment político, económico y porque es un candidato relativamente competitivo. A algunos personajes de la política les preocupa más conservar privilegios antes que cambiar la Argentina. El que se corrió de su posición de centroderecha a posiciones más nacionales y populares fue Massa, no nosotros".

Los palos no fueron solamente para el ministro de Economía. Sobre el gobierno de Alberto Fernández, aseguró que "no fue un buen gobierno" porque "no cumplió con el contrato electoral. El contrato electoral decía: empezar por los últimos para llegar a todos. Empezar por los últimos era reducir la pobreza y no se redujo: aumentó. Empezar por los últimos era ampliar el derecho a un lugar digno para vivir: no ampliamos el derecho al lugar digno para vivir. O sea, la Argentina no redistribuye mejor su riqueza. La Argentina el año pasado creció cinco puntos y aumentó la pobreza. Si no se redistribuye bien la riqueza el estado no está cumpliendo su rol de redistribución".

Allí se guardó otro palo fuerte: aseguró que Alberto "está haciendo básicamente lo que quieren que haga Milei, Larreta, Macri y Bullrich, que es dejar que el libre mercado maneje".

Sobre el Frente de Todos, marcó que "yo no apruebo la gestión económica. Creo que se negoció muy mal con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Guzmán y durante la gestión de Massa". Y aseguró que le va a ganar la interna al ministro de Economía.

Las definiciones

En un momento puntual de la entrevista, se le pidió a Grabois hacer un análisis "invertido": buscar las virtudes en la oposición y los defectos en los propios.

Sobre los defectos de Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que "elige muy mal a la gente", aunque aclaró que "no siempre". Sobre Alberto Fernández, por su parte, indicó que "fue improvisado".

Massa fue quien ligó el palo mayor, porque aseguró que su defecto es "que miente".

Al ser consultado sobre una virtud de Mauricio Macri, explicó que "desafió a su padre. Y logró abrirse camino. Después hizo mucho daño con ese camino".

Sobre Horacio Rodríguez Larreta fue quizás el más analítico, y marcó "que hasta esta última etapa tenía una gestión bastante ordenada y eficiente, con prioridades totalmente distintas a la mías".

Por último, resaltó una virtud de Patricia Bullrich y marcó que "tiene una enorme capacidad de adaptación a los tiempos, manteniendo como constante sus pulsiones tanáticas".