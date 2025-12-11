Lo atraparon en la ruta con $50 millones en éxtasis, LSD y ketamina: iba con su hija de 4 años

Al hombre lo frenaron cuando manejaba una camioneta en la ruta. Revelaron cuál fue el detalle que lo expuso.

La carga de éxtasis y otras drogas sintéticas abrió una investigación para determinar si existía una red de distribución detrás del detenido.

Un control sobre rutas nacionales terminó con la detención de un hombre de 30 años, que circulaba con su hija de 4 años dentro del vehículo. En el rodado, agentes federales encontraron 665 dosis de éxtasis , además de LSD, ketamina y “cristal”, un cargamento valuado en $50 millones .

La fiscalía federal de Rafaela, provincia de Santa Fe, formalizó la investigación y pidió prisión preventiva mientras se analiza si el acusado integra una estructura criminal dedicada al narcotráfico.

El procedimiento se desarrolló en la localidad de Angélica, donde el vehículo fue detenido por los agentes ya que le faltaba la patente frontal, además se pudo constatar que tenía irregularidades en la documentación. La situación derivó en una inspección más exhaustiva que permitió hallar una bolsa sellada con droga en el asiento trasero.

Un control vehicular que reveló un cargamento oculto

El hecho se registró en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34. Allí, los agentes detectaron inconsistencias en los papeles del rodado y procedieron a revisar el interior del vehículo. Dentro del habitáculo encontraron una bolsa hermética escondida detrás del asiento. En ella se contabilizaron 665 pastillas de éxtasis, 70 dosis de LSD, 215 gramos de “cristal” y 320 gramos de ketamina.

drogas2 El hallazgo de cientos de dosis de éxtasis expuso una modalidad de transporte que preocupa a las autoridades federales.

Los elementos secuestrados fueron enviados a peritaje y quedaron incorporados a la causa como parte de la acusación por transporte de estupefacientes con fines comerciales.

El hallazgo se produjo mientras la menor viajaba en el asiento trasero, lo que elevó la gravedad de la situación ante la exposición directa de la niña a sustancias prohibidas y a un operativo federal. La menor fue entregada a su madre, luego de ser resguardada por las autoridades.

Intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela

La causa quedó a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, quien formalizó la investigación a través de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela. Durante la audiencia de imputación, el auxiliar fiscal Pablo Micheletti detalló los elementos incautados y expuso las condiciones en que se trasladaba el cargamento.

Según la acusación, el imputado trasladaba las drogas con fines de comercialización, delito previsto por la legislación argentina para casos de transporte de sustancias prohibidas. La presencia de distintos tipos de drogas sintéticas reforzó la sospecha de que el hombre podría formar parte de un circuito de distribución más amplio.

En paralelo, agentes federales realizaron un registro en el domicilio del detenido, en la ciudad de Paraná. Allí encontraron elementos vinculados al fraccionamiento y almacenamiento de estupefacientes, lo que podría respaldar la hipótesis de una actividad sostenida en el tiempo.

Prisión preventiva y antecedentes del acusado

El juez de Garantías Aurelio Cuello ordenó 90 días de prisión preventiva, período en el que la fiscalía buscará establecer si el imputado actuaba de manera independiente o si integraba una organización dedicada al tráfico de drogas de diseño.

El acusado presenta un antecedente previo por abuso sexual con acceso carnal, por el cual recibió una pena condicional de tres años en agosto de 2021. Esa condena quedó asentada en el expediente y será considerada en el análisis de riesgo procesal.