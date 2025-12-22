Lo mataron hace 2 años y no hay ningún sospechoso: la millonaria recompensa que ofrecen

Valentín fue víctima de un brutal crimen cuando tenía tan solo 17 años. Para la Justicia, el asesino o los asesinos siguen siendo una incógnita.

El joven fue acribillado en la puerta de su casa en 2023.

En diciembre de 2023, un adolescente de 17 años fue asesinado en la puerta de su casa, tras ser internado de urgencia en un hospital local, murió como consecuencia de las múltiples heridas de bala .

La víctima fue identificada como Valentín Nicolás Fernández . Por causas que la Policía aún investiga, dos hombres en moto lo balearon mientras estaba en su vivienda, ubicada en el barrio Itatí de la ciudad de Rosario .

Vecinos y familiares presentes en la casa intentaron socorrerlo y lo llevaron de inmediato a un centro de salud de la zona, pero los esfuerzos médicos fueron en vano y murió poco después de su ingreso.

A dos años del brutal crimen que conmocionó a todo Rosario, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) busca obtener avances concretos en la investigación del homicidio de Fernández y por esto aumentó la recompensa a 16 millones de pesos para quien pueda aportar datos sobre el crimen.

sicario muerte joven rosario

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la Fiscalía precisó que las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir el crimen, pero las imágenes no facilitaron la identificación de los sospechosos.

Cómo fue el brutal crimen que terminó con la vida de Valentín en Rosario

De acuerdo a los voceros policiales, el ataque ocurrió en Pasaje 1231 al 2500, una pequeña cortada que nace en Rodríguez y desemboca en Pueyrredón al 4400 del barrio Itatí en el sur Rosario, provincia de Santa Fe.

La Policía Científica confirmó que tras realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen, el domicilio presentaba impactos de bala en la ventana que da a la calle. Además, personal del Comando Radioeléctrico encontró al menos cuatro vainas servidas.

casa joven rosario asesinato

La millonaria recompensa que ofrecen por datos certeros sobre el asesino

Desde el MPA indicaron que "la colaboración ciudadana resulta clave para avanzar en una causa compleja". Además, remarcaron que la recompensa se encuentra vigente y que "toda información será recibida bajo estricta reserva".

Embed - Solicitud de colaboración | Identificación de personas en el homicidio de víctima Valentín Fernandez

Los datos pueden aportarse de manera confidencial a través del 911; por correo electrónico a [email protected]; mediante las redes sociales de la Fiscalía Regional 2; o de forma presencial en el Centro de Justicia de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850. También se reciben aportes en cualquier sede de Fiscalías Regionales de la provincia.

El caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, que depende funcionalmente del Ministerio Público de la Acusación.

