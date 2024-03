Los ahorristas dejan el plazo fijo y se trasladan al dólar: ¿A cuánto cerró este martes?

homebanking.jpg Los ahorristas sacaron el dinero de sus plazos fijos para comprar pasarse al dólar.

En la misma línea, pero con las empresas, ocurre en el segmento de Contado con Liquidez. Esta cotización aumenta casi ochenta pesos y cotiza nuevamente por encima de los $1.072,07.

La brecha del CCL contra el dólar mayorista se ubica en 26,35% y este salto borra toda la caída de los primeros días del mes, llevando el CCL a la misma cotización que el cierre de febrero.

El dólar blue, acompaña la suba pero con mayor timidez, avanzando otros quince pesos y acomodándose sobre los $1.020. De esta forma, todas las brechas vuelven por encima del 20%.

El dólar mayorista cerró a $848,50 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer, continuando con su deslizamiento diario.

El valor del billete en el Banco Nación cotizó en $867,50 y en el promedio de los bancos informado por el BCRA a $895. De esta forma, el dólar tarjeta tuvo un precio de inicio de $1.388.

El Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central concluyó la jornada con compras por US$ 90 millones en el mercado de cambios. Con un volumen operado e en el segmento de contado de US$ 258,78 millones, logró quedarse con el 35% de las divisas en una jornada con un volumen muy bajo.

En marzo lleva adquiridos US$ 1.460 millones y desde el 13 de diciembre 2023 totaliza compras por US$ 9.952 millones. Las reservas brutas, en tanto, cayeron 86 millones de dólares y retroceden a los US$ 28.271 millones.

Cuánto pagaba y cuánto pagará ahora un plazo fijo

El Banco Central (BCRA) implementó una serie de medidas que implican cambios en política monetaria, que abarcan la desregulación de tasas mínimas de interés para el plazo fijo a partir de este martes.

Los bancos, que tenían la obligación de ofrecer una tasa mínima del 110% a los ahorristas en plazo fijo, ahora están exentos de hacerlo, compitiendo entre sí y corrigiendo así un desajuste de tasas de interés, dado que estaban obligados a pagar esas tasas mientras que la tasa de pases era del 100%. De hecho, muchos ya han reducido hasta 40 puntos la tasa que pagan por depósitos a plazo fijo.

Banco Central Argentina. Banco Central de la República Argentina eliminó la tasa mínima establecida para el rendimiento de los plazos fijos.

Hasta el lunes, la tasa de interés mensual era del 9,16% para las colocaciones a 30 días, un porcentaje que resultaba de dividir 110% por 12 meses. Es decir, si uno invertía $100.000, obtenía después de un mes $9.041,10 de "ganancia".

A partir de este martes, los bancos comerciales ajustaron la tasa nominal anual. Santander la estableció en 70%, Patagonia en 71% y tanto el Banco Ciudad como el BBVA Argentina la elevaron al 75%.

Para el mismo ejemplo anterior, en el que en un mes se obtenía $9.041 colocando $100.000, desde ahora si se toma una tasa del 70% nominal anual, que implica un rendimiento directo del 5,75% mensual, se recibirá dentro de 30 días $105.753,42, es decir, el capital inicial más $5.753,42 de intereses.